Fire Country 4 stasera su Rai 4, le anticipazioni di lunedì 10 agosto

Tre nuovi episodi di Fire Country 4 arrivano questa sera su Rai 4. Bode e la squadra di Station 42 affrontano nuove emergenze mentre sul fronte personale si complicano le vicende di Chloe Tyler e Landon.

Nuovo appuntamento con Fire Country 4 su Rai 4. Questa sera, lunedì 10 agosto, alle 21:20, tornano tre nuovi episodi della serie con protagonista Max Thieriot. La serata prosegue con nuove emergenze per la squadra di Station 42 e con importanti sviluppi nelle vicende personali di Bode e degli altri protagonisti.

Fire Country 4, cosa succede nei tre episodi di lunedì 10 agosto

Nei tre episodi di questa sera, Bode e i vigili del fuoco di Station 42 saranno alle prese con emergenze sempre più pericolose. Dal salvataggio di alcuni studenti dopo un'esplosione al caos durante un rodeo, fino a un incendio che nasconde un pericolo inatteso, mentre sul fronte personale si complicano le vicende di Bode, Chloe e Tyler, soprattutto a causa delle azioni di Landon.

Episodio 13

È la seconda parte del crossover con Sheriff Country. Dopo l'esplosione di un autobus e il rapimento di nove studenti, Bode e il vice Nathan Boone si trovano impegnati in una corsa contro il tempo per salvarli. I ragazzi sono stati nascosti sottoterra e la situazione diventa ancora più pericolosa quando un'esplosione fa crollare la struttura.

Max Thieriot e Matt Lauria

Bode e Boone devono quindi collaborare, nonostante le tensioni tra vigili del fuoco e forze dell'ordine, per riuscire a raggiungere i ragazzi prima che sia troppo tardi.

Episodio 14

La festa al rodeo di Edgewater si trasforma improvvisamente in un'emergenza quando una mandria di cavalli imbizzarriti fugge e mette in pericolo la folla. La squadra deve intervenire rapidamente per evitare che il caos provochi vittime.

Jules Latimer nei panni di Eve Edwards

Parallelamente, l'episodio dedica spazio alla situazione di Chloe e Tyler e alle conseguenze degli eventi precedenti. Bode cerca di stare vicino a Chloe e di aiutarla mentre lei continua a preoccuparsi per il futuro del figlio. Anche Manny si trova ad affrontare un momento importante sul piano personale.

Episodio 15

La squadra di Station 42 viene chiamata per quello che sembra essere un semplice incendio di piccole dimensioni. Una volta arrivati sul posto, però, i vigili del fuoco scoprono che la situazione è molto più pericolosa di quanto indicato dalla chiamata.

Jordan Calloway, Max Thieriot e Diane Farr

Nel frattempo, continua a complicarsi la situazione tra Bode, Chloe e Tyler. Bode vuole aiutare Tyler a ricostruirsi una vita dopo gli ultimi avvenimenti, mentre Landon diventa sempre più problematico. Bode scopre infatti che Landon ha intenzione di sabotare il processo di Tyler.

Lo scenario degenera ulteriormente quando Landon, dopo essere stato allontanato dalla vita di Chloe, arriva a mettere in atto un falso intervento della polizia, uno swatting, contro Bode e Chloe. Un nuovo gesto che rischia di avere conseguenze pesanti per tutti.