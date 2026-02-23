X-Files: Hulu ordina il pilot del reboot e svela il nome di una delle protagoniste

Il ritorno di X-Files sembra si stia avvicinando sempre di più: Hulu ha infatti ordinato la produzione del pilot del reboot della serie cult.

L'emittente ha inoltre annunciato che nel cast del potenziale show, con un ruolo da protagonista, ci sarà l'attrice Danielle Deadwyler, già tra gli interpreti di The Piano Lesson.

I primi dettagli ufficiali sul reboot di X-Files

Ryan Coogler sarà autore e regista del pilot della nuova versione della storia raccontata in X-Files.

Nel reboot ci saranno nuovamente al centro della storia due agenti dell'FBI, di cui una molto esperta interpretata da Danielle Deadwyler. I due personaggi stringeranno un inaspettato legame quando ricevono il compito di occuparsi di casi riguardanti dei fenomeni apparentemente inspiegabili.

Nel team della produzione ci sarà anche Chris Carter, il creatore della serie originale di X-Files, che collaborerà con Coogler, Sev Ohanian e Zinzi Coogler di Proximity Media.

Francine Maisler, che aveva già collaborato con Ryan in occasione del film pluripremiato I Peccatori (di cui potete leggere la nostra recensione), si occuperà invece del cast del pilot.

X-Files: una scena con Gillian Anderson e David Duchovny dell'episodio Familiar

Le dichiarazioni sul reboot

Coogler, nel 2025, aveva confermato che stava sviluppando un reboot di X-Files anticipando: "Alcuni di questi episodi, se faremo il nostro lavoro nel modo giusto, saranno davvero spaventosi. Cercheremo di realizzare qualcosa di realmente grandioso e sarà qualcosa di davvero incredibile per i veri fan di X-Files, e forse ne attirerà di nuovi".

Ryan, inoltre, aveva confermato di aver parlato con Gillian Anderson, protagonista della serie originale con la parte di Dana Scully, ma per ora non c'è alcuna conferma riguardante il possibile coinvolgimento dell'attrice nel nuovo progetto televisivo.

Lo show originale era andato in onda dal 1993 e si era concluso dopo nove stagioni, dando vita anche a due film e a un revival, andato in onda su Fox per due stagioni nel 2016.

Oltre a Gillian, nel cast, c'era anche David Duchovny nella parte dell'agente dell'FBI Fox Mulder.