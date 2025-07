X-Files, David Duchovny "massacrava" il creatore Chris Carter sugli errori della serie

Il protagonista della serie cult anni '90 non riusciva a mandare giù tutta una serie di errori che si verificavano sul set

Secondo quanto raccontato a TVInsider, c'è un elemento preciso per cui David Duchovny se la prendeva spesso con il creatore di X-Files, Chris Carter.

L'attore, infatti, ha raccontato di aver chiamato spesso Carter sul set di X-Files all'inizio della serie, quando quello che sembrava un errore di continuità fondamentale è diventato un punto centrale della trama.

Duchovny ha parlato dell'episodio "Fire", che trattava principalmente della paura paralizzante del fuoco provata dall'agente Mulder, che però non era stata affatto un problema negli episodi precedenti. "Ricordo che a metà dell'episodio ho avuto questo pensiero", ha detto Duchovny. "Credo di essere andato da Chris Carter, che ha scritto quell'episodio, dicendogli: 'Mulder e Scully [Gillian Anderson] non hanno visto un edificio bruciare nell'episodio pilota? E credo che Mulder fosse abbastanza tranquillo. Non gli dava fastidio'".

Le lotte sul set di Duchovny e il reboot in arrivo

David Duchovny in una scena di X-Files

L'attore ha poi parlato della sua personale faida contro gli scrittori inesperti di X-Files che avevano preso in considerazione in modo impreciso il suo personaggio. "A volte i registi arrivavano e sapevano di avere una grande sceneggiatura... e volevano davvero ucciderla. Erano pericolosi. Quei ragazzi erano pericolosi. Così, spesso dicevano: 'Non abbiamo mai visto Mulder così prima d'ora', e io rispondevo: 'Sì invece, circa altre 10 volte'".

David Duchovny e Gillian Anderson nel pilot di X-Files

Duchovny ha interpretato l'agente speciale dell'FBI Fox Mulder per tutte le undici stagioni di X-Files, insieme all'agente speciale dell'FBI Dana Scully di Gillian Anderson. La serie ha debuttato nel 1993 e ha immediatamente conquistato il pubblico e la critica. Sebbene il dramma fantascientifico di successo abbia avuto molti momenti di divisione nel corso dei suoi 218 episodi, X-Files mantiene ancora oggi una forte base di fan, oltre a numeri davvero impressionanti nelle classifiche di streaming. Attualmente, Ryan Coogler è al lavoro su un reboot della serie.

Infatti, anche se X-Files si è apparentemente concluso con l'episodio finale della sua undicesima stagione nel 2018, questo non significa che il franchise sia stato messo a riposo. L'autore e regista de I Peccatori e del franchise Marvel di Black Panther dovrebbe dirigere un reboot, o almeno il prossimo capitolo, della serie anche se i dettagli su come sarà rimangono ancora segreti. Coogler ha promesso ai fan che "alcuni dei nuovi episodi, se facciamo bene il nostro lavoro, saranno davvero spaventosi".