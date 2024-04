X-Files, Chris Carter criticato dai produttori per aver ingaggiato Gillian Anderson: 'Dov'è il sex appeal?'

Gillian Anderson troppo poco sexy per X-Files? I produttori della serie non volevano l'attrice nel ruolo di Dana Scully e preferivano un tipo alla Pamela Anderson.

Il ruolo di Dan Scully in X-Files ha rappresentato un trampolino di lancio per la carriera di Gillian Anderson, visto l'enorme successo della serie, ma i produttori inizialmente avevano in mente un modello molto più sexy, un tipo alla Pamela Anderson per il ruolo.

Il creatore della serie di fantascienza, Chris Carter, ha svelato alcuni retroscena del processo di casting per il cult spiegando come il team creativo avesse idee diverse su chi avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di protagonista.

X-Files: David Duchovny e Gillian Anderson nell'episodio Il figlio perduto

Gillian Anderson e David Duchovny hanno interpretato, rispettivamente, i panni degli agenti speciali dell'FBI Dana Scully e Fox Mulder nell'amata serie, lanciata per la prima volta nel 1993 su Fox prima di concludersi, dopo nove stagioni, nel 2002.

Al momento dell'ingaggio, sia Gillian Anderson che David Duchovny erano volti poco noti. Chris Carter ricorda di aver scritto un semplice "Si" sotto il nome di Duchovny, mentre sotto quello di Anderson ha appuntato "Test". Come ha spiegato a Inverse, "significa che volevo incontrarla prima dello studio e del network." Sebbene sia "storia antica", Carter ha rivelato che Fox voleva "una bomba sexy, idealmente qualcuno come Pamela Anderson" per il ruolo di Dana Scully e non voleva ingaggiare Gillian Anderson.

X-Files, 25 anni senza smettere di crederci

La battaglia per l'ingaggio di Gillian Anderson

"Mi chiesero 'Dov'è il sex appeal?'" ricorda Carter. "Anche se Gillian è bella, non era la loro idea di sexy. Primo, perché non capivano che cosa cercassi di fare con lo show. E lei era una sconosciuta, questo non aiutava."

Dopo aver difeso strenuamente la scelta di Duchovny ed Anderson, alla fine il network ha ceduto e il resto è storia. X-Files si è rivelato un successo incredibile tanto da dar vita a due spinoff nel 1998 e nel 2008, prima di fare ritorno per un revival di due stagioni dal 2016 al 2018.

Nel 2018, Gillian Anderson ha annunciato di aver concluso con Dana Scully, dopo che il suo personaggio era stato cancellato senza tante cerimonie dall'ultima stagione del revival:

"E' ora che io appenda le scarpe di Scully al chiodo. E' così e basta. Questa è la fine."