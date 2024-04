X-Files, Gillian Anderson non esclude un ritorno nel reboot: 'Potrebbe accadere'

Da quando X-Files si è concluso al termine della sua 11esima stagione, Gillian Anderson ha sempre negato un suo ritorno nello show, ma sembra che la situazione sia leggermente cambiata con la notizia del reboot di Ryan Coogler.

Gillian Anderson e David Duchovny hanno interpretato, rispettivamente, i panni degli agenti speciali dell'FBI Dana Scully e Fox Mulder nell'amata serie, lanciata per la prima volta nel 1993 su Fox.

Il motivo principale per cui l'attrice tornerebbe sarebbe quello appunto di lavorare con Coogler e, sebbene non abbia reagito con entusiasmo alla possibilità di unirsi al nuovo X-Files, sembra almeno assecondare l'idea.

Gillian Anderson nei panni dell'agente Dana Scully di X-Files

"È buffo perché, da quando ho finito X-Files, ad ogni intervista che faccio, la gente me lo chiede e la risposta è sempre stata: 'No. Non se ne parla'", ha ammesso Anderson a TODAY. "Ora Ryan Coogler, il regista di Black Panther, un regista brillante e geniale, si è rivolto a Chris Carter dicendo di volerne fare una nuova versione. Non riesco a pensare a un modo migliore per realizzare un reboot, penso che sia un po' un genio".

Quando le è stato chiesto se questo significa che sarebbe disposta a tornare, la Anderson ha confessato: "C'è la possibilità che accada. Se sarò coinvolta o meno è tutta un'altra cosa, ma nelle sue mani... Ma non dico di no, perché penso che sia davvero in gamba, e credo che se lo farà, sarà fatto incredibilmente bene, e forse farò un salto".

Un ingaggio problematico

Al momento dell'ingaggio, sia Gillian Anderson che David Duchovny erano volti poco noti. Chris Carter ricorda di aver scritto un semplice "Si" sotto il nome di Duchovny, mentre sotto quello di Anderson aveva appuntato "Test". Come ha spiegato a Inverse, "significa che volevo incontrarla prima dello studio e del network.". Carter ha rivelato che Fox voleva "una bomba sexy, idealmente qualcuno come Pamela Anderson" per il ruolo di Dana Scully e non voleva ingaggiare Gillian Anderson.

X-Files - Gillian Anderson ha dovuto lottare per un equo compenso

"Mi chiesero 'Dov'è il sex appeal?'" ha continuato Carter. "Anche se Gillian è bella, non era la loro idea di sexy. Perché non capivano che cosa cercassi di fare con lo show e lei era una sconosciuta, questo non aiutava."