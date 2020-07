X-Files, le prime 10 stagioni su Prime Video in streaming da oggi

X-Files arriva su Prime Video in streaming a partire da oggi: disponibili le prime 10 stagioni complete della serie cult con protagonisti David Duchovny e Gillian Anderson, ovvero Mulder e Scully, alle prese con alieni, paranormale e molto altro ancora.

Il 29 giugno del 1994 il pilot della serie è stato trasmesso per la prima volta in Italia da Canale 5, e fin da subito X-Files non si presentò come un normale telefilm, ma si avvicinava più a quell'evento che tanti considerarono unico e inimitabile trasmesso un paio di anni prima, I segreti di Twin Peaks di David Lynch. Il dramma sci-fi che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo segue le indagini dei due agenti dell'FBI Fox Mulder e Dana Scully, impegnati a risolvere casi "bizzarri" e all'apparenza inspiegabili e spesso collegati a incontri del "terzo tipo", senza sapere che loro stessi sono coinvolti in una misteriosa cospirazione sulla colonizzazione della Terra da parte di una razza aliena.

David Duchovny e Gillian Anderson in X-Files

La serie si è allungata fino all'undicesima stagione, e l'anno scorso durante un'intervista con la trasmissione americana This Morning, Duchovny ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto riflettere i fan sul futuro dello show: "Il finale della serie sembra il finale classico di molti show televisivi. Non so niente di nuovo, potrei mentirvi e inventarmi qualcosa, ma questa è la verità". Il creatore Chris Carter, dal canto suo, aveva già dichiarato: "Quindi è la fine? Diciamo che è la fine di qualcosa, non so ancora se è l'inizio di qualcos'altro. Ma sicuramente ci metteremo intorno a un tavolo e penseremo alla direzione da prendere ora."

X-Files è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.