Amazon Prime Video: ecco le novità in streaming a Luglio 2020

Luglio 2020 sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Amazon Prime Video, con l'arrivo di Hanna, Absentia ed E' per il tuo bene.

Luglio 2020 sarà un mese ricco di novità per Amazon Prime Video che ha appena annunciato l'arrivo nel proprio catalogo di altri attesi titoli, come la seconda stagione di Hanna, il film E' per il tuo bene con Marco Giallini, la terza stagione di Absentia e molto altro ancora.

Hanna torna con la seconda stagione, formata da otto episodi della durata di un'ora: segue il viaggio della straordinaria giovane protagonista alla ricerca della verità sulla propria identità, mentre si dà alla fuga braccata da una minacciosa agenzia governativa. Dopo la scoperta fatta alla fine della prima stagione, Hanna (Esmé Creed-Miles) sa di non essere l'unica ragazza con abilità straordinarie e un training d'elite. L'organizzazione Utrax, infatti, ha creato un gruppo di ragazzi altamente qualificati che stanno per entrare nella letale seconda fase del programma. Dopo il trasferimento nelle strutture di The Meadows, le giovani reclute si trovano improvvisamente libere da ogni restrizione e vedono profilarsi la possibilità di crearsi una nuova identità nel mondo esterno. Ma questa libertà solo apparente avrà un caro prezzo.

Locandina di Hanna

Nella nuova stagione, Hanna mette a rischio la propria libertà per salvare l'amica Clara (Yasmin Monet Prince) dal programma Utrax, ora gestito da John Carmichael (Dermot Mulroney) e dal suo braccio destro, Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna troverà un'alleata inattesa in quella che è stata la sua nemesi, l'agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos) che deve proteggere se stessa e Hanna dall'organizzazione senza scrupoli di cui un tempo si fidava. Addentrandosi sempre più a fondo nei meandri di The Meadows, Hanna conosce altri ragazzi come lei, tra cui Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e inizia a porsi domande sul proprio ruolo nel programma omicida Utrax e su quale sia davvero il suo posto nel mondo.

Absentia torna il 17 luglio con la terza stagione: nei 10 nuovi episodi, dopo gli eventi drammatici della seconda stagione, Emily Byrne (Stana Katic) trascorre gli ultimi giorni della sua sospensione dall'FBI e fa del suo meglio per essere la miglior madre possibile per Flynn. Ma il suo mondo viene stravolto quando un nuovo caso internazionale esplode vicino a loro, minacciando la famiglia che Emily cerca disperatamente di tenere insieme. Lei e l'ex marito, l'agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), non hanno scelta e si trovano costretti ad intervenire, tanto che la vita di Nick sarà in pericolo. Seguendo una scia di eventi sanguinosi, Emily corre contro il tempo per salvare Nick e finisce per scoprire una cospirazione ben più grande di quel che aveva immaginato.

Absentia: Stana Katic nella terza stagione

Di fronte alle resistenze dell'FBI alla sua richiesta di cercare Nick, decide di prendere in mano la situazione e studia un piano rischioso che la porterà a fronteggiare Colin Dawkins (Geoff Bell), l'uomo che potrà finalmente condurla all'ex marito. Con l'aiuto della sua mentore all'FBI Rowena Kincade (Josette Simon) mette in piedi un brillante stratagemma e parte con l'agente speciale Cal Isaac (Matthew Le Nevez) affrontando un pericoloso viaggio che la porterà lontana da Boston, mettendola alla prova come mai prima e costringendola a ricominciare a fidarsi degli altri, ad amare e a capire qual è davvero il suo posto nel mondo, dopo tutto ciò che ha passato.

Sulla scia del successo dell'omonimo tour mondiale di stand-up comedy, Jim Gaffigan: The Pale Tourist debutta su Prime Video venerdì 24 luglio. Lo special in due parti vede protagonista Jim Gaffigan, comico e attore statunitense vincitore di un Emmy, nominato ai Grammy, incluso fra i best selling authors dal New York Times, qui alle prese con una prova apparentemente impossibile: visitare un paese senza alcuna esperienza e preparazione sugli usi e i costumi del luogo per poi scrivere del nuovo materiale e recitarlo.

In The Pale Tourist, Gaffigan si avventura dove nessun comico si era mai spinto: ovunque. Lo speciale della durata di due ore è stato girato durante il tour mondiale The Pale Tourist con cui Gaffigan ha girato il mondo incontrando persone, assaggiando il cibo locale, imparando qualcosa della storia di ciascun paese, per poi trasformare il tutto in un nuovo set di stand-up comedy per le persone del posto, e non solo, prima di dirigersi verso una nuova destinazione e ricominciare tutto da capo.

Locandina di E' per il tuo bene

E' per il tuo bene racconta la storia di tre famiglie che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. Arturo, avvocato conservatore, Sergio, irascibile operaio con problemi di autocontrollo e Antonio, poliziotto integerrimo con un debole per la figlia, sono tre padri che vedono il loro peggior incubo avverarsi, quando si rendono conto che le loro tre giovani e belle figlie sono cresciute troppo in fretta.

Arturo vedrà la figlia scappare nel giorno del matrimonio con una donna. Sergio, padre iperprotettivo, dovrà fare i conti con il fidanzato della figlia che ha trent'anni più di lei e Antonio dovrà confrontarsi con il ragazzo di sua figlia, un giovane rapper. Sicuri di agire per il loro bene, i tre padri uniranno le forze per sbarazzarsi dei partner delle figlie il prima possibile, mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli tanto da rischiare di far naufragare i loro stessi matrimoni. Alla fine il bene vincerà, ma quello di chi?

Il film è prodotto da Roberto Sessa ed è una produzione Picomedia in collaborazione con Medusa Film. È per il tuo bene è diretto da Rolando Ravello e il cast è composto da Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini e Matilde Gioli.

Tra gli altri titoli in arrivo a luglio troviamo:

Serie TV

Modern Family - la decima stagione | 1 luglio

American Horror Story - 5 stagioni | 1 luglio

Glee - 6 stagioni | 1 luglio

Mad Men - 7 stagioni | 3 luglio

Criminal Minds: Suspect Behavior - la prima stagione | 6 luglio

X-Files - 10 stagioni | 7 luglio

The Fix - la prima stagione | 13 luglio

Sons of Anarchy - 7 stagioni | 15 luglio

Pirata & Capitano - la prima stagione | 15 luglio

Film e documentari