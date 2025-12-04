X Factor 2026 senza Giorgia e Achille Lauro? "Non sappiamo se torneremo"

Giorgia scherza sul futuro, Achille Lauro riflette sul suo ruolo e il talent si prepara a incoronare il nuovo vincitore. Con Pausini e Derulo sul palco, la serata promette scintille e grande musica.

Napoli si prepara a diventare il cuore pulsante della musica italiana. Stasera giovedì 4 dicembre 2025, in piazza Plebiscito, andrà in scena la grande finale di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che eleggerà il nuovo vincitore del talent. A condurre ci sarà Giorgia, al suo secondo anno consecutivo, affiancata dalla giuria composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia.

Giorgia: tra autoironia e gratitudine: "Non so se arrivo a fine dicembre"

Giorgia durante la conferenza stampa ha risposto ai giornalisti che le chiedevano sul suo possibile ritorno alla guida del talent show nella prossima stagione: "Vedremo, io non so se arrivo a fine dicembre", ha detto scherzando. Parlando del suo secondo anno di conduzione ha detto: "Quest'anno me lo sono goduta di più, avevo meno angoscia. È stato bello, e anche i giudici hanno contribuito a creare un'atmosfera davvero piacevole." Giorgia, spesso indicata anche come possibile conduttrice del Festival di Sanremo, ha però smorzato l'ipotesi con ironia "Non so se me lo farebbero fare e comunque non ne sarei capace."

Achille Lauro: "Un terzo anno da giudice? Si vedrà"

Anche il cantante di Fragole non ha voluto sbilanciarsi su un suo ritorno al talent show: "Si vedrà. Intanto proviamo a portarci a casa la finale fatta bene.", Achille Lauro ha tracciato anche un bilancio della sua esperienza come giudice di X Factor: "È stata un'esperienza bellissima che mi ha dato tanto anche a livello umano. Ha fatto capire lati del mio carattere che non si conoscevano." Dopo gli screzi con Francesco Gabbani nell'ultima puntata, Achille ha voluto chiarire che tra loro non c'è stata nessuna lite: "Solo un dibattito, la musica è guidata dal gusto personale, ma noi ci vogliamo bene."

Il cast della finale di X Factor 2025

I finalisti di X Factor 2025 e i Superospiti della serata

I quattro talenti pronti a contendersi il titolo sono:

Rob (Roberta Scandurra) - Coach: Paola Iezzi, data per favorita dai bookmakers

- Coach: Paola Iezzi, data per favorita dai bookmakers Delia (Delia Buglisi) - Coach: Jake La Furia

- Coach: Jake La Furia PierC (Piercesare Fagioli) - Coach: Francesco Gabbani

- Coach: Francesco Gabbani EroCaddeo (Damiano Caddeo) - Coach: Achille Lauro

La finale promette uno show spettacolare grazie alla presenza di due ospiti internazionali d'eccezione: Laura Pausini e Jason Derulo. La serata sarà in diretta stasera giovedì 4 dicembre alle 21:00 su Sky Uno. Inoltre il talent show potrà essere visto anche in streaming su NOW, ma soprattutto la finale di X Factor andrà in onda anche in chiaro in simulcast su TV8. Alle 20.00, spazio al pre-show Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio.