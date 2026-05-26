X Factor, Irama nuovo giudice: prende il posto di Achille Lauro e batte Tananai

Irama sarà il nuovo giudice di X Factor dopo l'addio di Achille Lauro, secondo le indiscrezioni la produzione avrebbe chiuso la trattativa. Superato Tananai dopo i provini finali.

Dopo l'addio di Achille Lauro, la produzione di X Factor avrebbe scelto il suo sostituto per la prossima edizione del talent show. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome in pole position è quello di Irama, pronto a entrare nel panel dei giudici. Il cantante avrebbe superato la concorrenza di Tananai, anche lui tra i papabili per il ruolo.

L'addio di Achille Lauro: "Non escludo il ritorno"

Achille Lauro aveva annunciato la sua uscita dal programma pubblicando una storia sul suo profilo Instagram, in cui ripercorreva l'esperienza vissuta nelle due edizioni come giudice. "Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui", aveva scritto l'artista.

La decisione sarebbe legata ai numerosi impegni live, incompatibili con la continuità richiesta dal talent show. Nel suo messaggio, Lauro ha voluto ringraziare tutta la squadra del programma, lasciando però aperta la porta a un suo possibile comeback con la frase: "Non escludo il ritorno".

Achille Lauro

Il nome di Irama svelato dal podcast "Pezzi"

Le prime indiscrezioni sul possibile successore erano già circolate nelle settimane successive all'addio di Lauro. A lanciare il nome di Irama era stato il podcast Pezzi, condotto da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Secondo quanto riportato, il cantante avrebbe sostenuto un provino convincente, risultando in vantaggio rispetto agli altri candidati. "Al posto di Achille Lauro ci sarà Irama, ha fatto il provino ed è vicinissimo alla chiusura", aveva spiegato Andrea Laffranchi, sottolineando come anche Tananai fosse in corsa.

La conferma dell'accordo tra Urama e X Factor

A rafforzare ulteriormente l'indiscrezione è stato anche il giornalista Giuseppe Candela, che ha parlato di una trattativa ormai definita. Secondo quanto riportato, Irama avrebbe già superato le fasi decisive del casting, con la chiusura dell'accordo data per fatta: "La trattativa è chiusa da giorni".

X Factor si prepara alla nuova stagione

Con l'eventuale ingresso di Irama nel cast dei giudici, X Factor si prepara a una nuova stagione ricca di cambiamenti. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma le indiscrezioni sembrano ormai convergere tutte nella stessa direzione. Confermati come giudici Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia.