X Factor 2025: la finale ha già un favorito assoluto, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Manca pochissimo alla finalissima di X Factor 2025 che quest'anno incendierà il palco di Napoli. L'attesa è palpabile e, come da tradizione, gli esperti di scommesse hanno aggiornato le loro quote, rivelando un clamoroso ribaltamento nei pronostici. In questa atmosfera carica di adrenalina, una concorrente, partita in sordina, ha scalato rapidamente le preferenze, diventando la favorita assoluta per la vittoria secondo le analisi di Sisal.it. Intanto, un altro talento rischia l'eliminazione a sorpresa proprio all'inizio della serata.

Chi vincerà X Factor 2025? Le ultime quote

La diciannovesima edizione di X Factor 2025 si prepara al gran finale in una cornice mozzafiato: Piazza del Plebiscito a Napoli. L'attesa è altissima e gli scommettitori si scatenano, con le quote che vedono un cambio della guardia al vertice dei pronostici. La grande favorita è Rob (Roberta Scandurra), la cantautrice catanese del team di Paola Iezzi, che vola in testa con una quota di 1,80. La sua crescita esponenziale la rende la candidata più accreditata per il trionfo.

A contendersi il podio ci sono EroCaddeo e PierC, appaiati a quota 5,00. Tuttavia, proprio PierC (Piercesare Fagioli) del team di Francesco Gabbani rischia di non arrivare nemmeno alla sfida finale, con la possibilità di essere il primo eliminato offerta a 2,75, quota che condivide con Delia (Delia Buglisi) del team di Jake La Furia.

I finalisti e i Coach della diciannovesima edizione

I quattro talenti che si sfideranno per il titolo di X Factor 2025 sono:

Rob (Roberta Scandurra) - Coach: Paola Iezzi

Delia (Delia Buglisi) - Coach: Jake La Furia

PierC (Piercesare Fagioli) - Coach: Francesco Gabbani

EroCaddeo (Damiano Caddeo) - Coach: Achille Lauro

Ospiti d'eccezione sul Palco di Napoli

Alla vigilia della finale è arrivata anche la pace tra Francesco Gabbani e Achille Lauro, dopo gli screzi dell'ultima puntata: "Tra di noi solo un dibattito, nessuna lite, la musica è bella proprio perché è guidata dal gusto personale. E se ci scontriamo è solo nella tutela dei nostri ragazzi. Ma noi due ci vogliamo bene, ci abbracciamo sempre", hanno detto i due artisti. La finale, condotta da Giorgia, promette uno spettacolo indimenticabile, arricchito dalla presenza di due superospiti internazionali: Laura Pausini e Jason Derulo.