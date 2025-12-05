X Factor 2025, pagelle della finale: Giorgia vincitrice suprema, giudici tutti rimandati (tranne uno)

La finale di X Factor 2025 porta con sé due buone notizie: Rob ha vinto con merito (e la sua voce pazzesca), TV8 ha sfiorato il milione di spettatori con il talent di Sky e Fremantle in simulcast (numeri che, sommati a quelli di Sky Uno, salgono fino a 1,6 milioni).

Morale della favola: sono già aperti i casting per l'edizione 2026, come Giorgia ha annunciato sotto i coriandoli. Che si traduce in un'altra buona notizia per chi lavora intorno a questo show, per i ragazzi che vedono in questo come in altri talent un'opportunità concreta per emergere, per il pubblico che continua a seguirlo.

La nostra pagella finale

Tra gli spettatori e ascoltatori che continueranno ad attendere la prossima stagione c'è senza dubbio la fascia più giovane, dai 15 anni a salire, ovvero quella che in finale ha deciso di premiare Rob ed eroCaddeo, a scapito delle due alternative (PierC ma soprattutto Delia) certamente più "ricercate".

La vittoria di Rob - voto: 8

Il suo è stato l'incredibile ribaltone dell'edizione, passata da essere "quella brava ma forse non abbastanza per essere l'X Factor di qualcuno", alla vincitrice dell'edizione. Se gli scommettitori ci avevano visto lungo, forse non altrettanto aveva fatto Paola Iezzi, che sì l'aveva presa in squadra, ma continuando comunque a puntare su Mayu (sbagliando tutto con lei, ma ci arriviamo presto).

E invece Rob, puntando tutto su se stessa, ha sbaragliato la concorrenza, portando a casa il premio. Nonostante una versione di Mina poco convincente sfoderata per fortuna solo in finale, nonostante un inedito che, per gusto ed età, non possiamo dire di aver inserito nella playlist di Spotify. Ma resta comunque la sua voce incredibile che non sbaglia una nota e la sua determinazione incrollabile.

Paola Iezzi ha vinto ma... - voto: 6

X factor 2025

Un punto in più per essere la coach di Rob (e la più stilosa al tavolo dei giudici), ma l'impressione generale è che in questa seconda edizione da giudice, Paola Iezzi sia stata in verità più fortunata che altro. Certo, la bravura sta anche nel sapersi scegliere i concorrenti, e infatti lei ne aveva due fortissimi, ma... Primo tasto dolente: aver puntato l'X Pass sbagliato, la più incerta Mayu al posto di quella macchina da guerra che è Rob.

Secondo: le assegnazioni quasi tutte sbagliate. Con Mayu non ne ha azzeccata una (e infatti l'abbiamo salutata al terzo Live), con Viscardi stava per fare la mossa suicida di Jamiroquai (per fortuna lui si è tirato indietro), stava per far fallire anche il progetto di Rob con la cover di Alanis Morissette alla prima puntata, cantautrice sopraffina ma cosa c'entrava con la sua concorrente?

Lei dice di essersi sentita più a suo agio al secondo tentativo come giudice, e le crediamo (d'altronde fare peggio dello scorso anno sarebbe stato difficile). Ma speriamo pure che al terzo anno (pensiamo tutti da queste parti che la ritroveremo dietro al tavolo anche nel 2026, vero?) sappia scegliere meglio.

Francesco Gabbani speriamo di rivederlo, ma... - voto: 6-

Puntiglioso e tecnico fino alla noia, Gabbani è stato la zanzara nell'orecchio di Jake La Furia per tutto X Factor 2025. Avendo ereditato la sedia da Manuel Agnelli (ma che bello sarebbe stato vederli insieme in giuria?), si è sentito forse in dovere di essere il giudice più severo. Ci è riuscito? D'altronde non era difficile nell'edizione più "democristiana" di sempre, condita da complimenti esagerati e da promesse di carriere sfolgoranti a cui nemmeno Jo Condor crederebbe.

La risposta però resterà sospesa intorno alla sufficienza non piena, perché sarà pure stato "quello da convincere" ma è caduto con tutte le scarpe nella trappola di Achille Lauro - cosa di cui ha beneficiato lo spettacolo, almeno quello! - senza riuscire però a mantenere il punto con le sue motivazioni. Problema esploso nel corso della semifinale, ma che l'ha accompagnato in verità per tutta l'edizione. Avrà modo di rifarsi nel 2026? Speriamo sinceramente di sì.

Jake La Furia - voto: grazie!

E non solo per gli outfit al limite del fumetto (quanto aspettavamo di sapere cosa avrebbe indossato per la finale all'aperto dopo il look "polare" dello scorso anno?).

Al tavolo ha fatto suo il ruolo del "moderatore" (forse perchè tra tante primedonne che siedono al tavolo, lui almeno è dotato di grande autoironia?), sempre con la battuta pronta in bocca.

Mentre prende in giro i colleghi e scherza con il pubblico, però, fa anche il lavoro del coach e del giudice, senza troppi giri di parole e con molto rispetto per i suoi concorrenti.

Fa il modesto quando si tratta di riconoscere i propri meriti, ma non è certo un caso se, in due anni, ha saputo scegliere e portare in finale due delle concorrenti più interessanti e talentuose mai passate di là! Nel 2025 ha anche sbloccato il potere dell'X Pass (l'anno scorso i Potara furono più una scelta di cuore che "d'orecchio"). Speriamo che Sky l'abbia già messo sotto contratto per il 2026.

Achille Lauro svogliato - voto: 4

Quelle facce serie serie con cui sia lui che Gabbani si sono presentati sul palco di Piazza Plebiscito dovrebbero forse farci intendere che dietro le quinte sia successo qualcosa di poco gradevole?

Magari è solo un'impressione, come quella che nel 2025 Achille Lauro si sia approcciato all'esperienza X Factor in maniera assai svogliata, senza lo "scintillio" che aveva caratterizzato il suo percorso un anno fa.

Senza voler infierire oltre, diremo solo che quella risposta data in conferenza stampa sul ritorno nel 2026 non è sembrata affatto casuale.

Giorgia non è solo una conferma - voto: 10

X Factor 2025 sarà l'ultimo con Giorgia come conduttrice?

Siamo alla fine, possiamo permetterci di essere brutalmente onesti: quel momento in cui si è ritrovata con Laura Pausini a snocciolare tutti i successi della collega aveva qualcosa di stonato. Senza nulla togliere alla cantante romagnola, ma l'impressione con Giorgia è sempre che non si renda abbastanza giustizia a tutte le sue qualità. (Certo, si dirà, lei era lì ieri in veste di conduttrice, ma non tutte le sue colleghe l'avrebbero fatto con quella generosità).

Al suo secondo anno alla guida di X Factor, Giorgia ci ha tenuto compagnia nei momenti di tensione, ha supplito alle mancanze di quei giudici che hanno giocato spesso a nascondino in diretta, si è alzata dai piccoli e ovvi inciampi dei live con grande autoironia.

E nel frattempo ha fatto pure uscire un bel disco, girando come una trottola tra radio e TV per promuoverlo. Reduce da Sanremo (pure!) e da quel 6° posto che continua a non trovare una precisa collocazione tra l'ingiustizia e la sorpresa amara.

A chi lo chiede dice che non sa se tornerà nel 2026 a X Factor, e se questo accadrà non sarà certo per scelta di Sky. Che, se proprio costretto a rinunciare a lei, speriamo trovi qualcuno che sappia guidarci con altrettanta grazia.