X Factor, oltre la gara: Rob, Delia, PierC ed eroCaddeo pronti a vivere di musica

L'avventura di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, è giunta al termine dopo un'edizione tra le più educate e composte nella storia dello show. Non sorprende quindi che il live di ieri da Piazza del Plebiscito a Napoli sia stato totalmente all'insegna dello spettacolo più che della gara: una celebrazione del percorso dei quattro finalisti che si sono esibiti in tre manche volte a ripercorrere le loro migliori cover, oltre che a far riascoltare al pubblico i loro inediti.

Rob durante la proclamazione

A Trionfare Rob, colei che all'inizio é stata definita un'underdog e che poi ha dimostrato di possedere, oltre che un'ottima capacità vocale, anche presenza scenica ed energia, tutte qualità che sono arrivate dritte al pubblico.

Come più volte ribadito dai giudici, però, tutti i concorrenti arrivati in finale hanno dimostrato di possedere le qualità giuste per fare della musica una professione di cui vivere ed é proprio per questo che anche per Delia, PierC ed eroCaddeo X Factor potrebbe rivelarsi un ottimo punto di partenza per consolidare una carriera nella musica.

Per Rob una vittoria dopo un percorso interessante

"Vorrei fare musica al 100%, vorrei fare tantissimi live, pubblicare Album ed EP ma, penso di parlare a nome di tutti, ciascuno di noi vorrebbe fare ciò che ama: musica." Così Rob esordisce alla conferenza stampa post-finale di quest'anno dopo una domanda che riguardava progetti futuri, desideri e aspirazioni. "Tra 10 anni vorrei fare tantissimi concerti e avere un pubblico come quello di ieri ad un mio live"_ ha poi affermato, rimarcando l'incredibile esperienza ed emozione di una piazza gremita.

Rob canta durante la finale di X Factor 2025

Importante è stato anche il rapporto creato con la sua giudice, Paola Iezzi, che l'ha seguita tracciando per lei un percorso nello show coerente con le sue attitudini e, allo stesso tempo, vario: "Ho avuto la fortuna di avere una giudice che mi ha capita tantissimo e che mi ha esortato a non fare pezzi paraculo, così lei li definiva. Ad esempio con _Città vuota di Mina che siamo riusciti a portare nel mio genere e sono felice che quella scelta sia stata apprezzata"_

Sogni, passioni e difficoltà del fare musica

Anche per Delia, eroCaddeo e PierC inizia ora una vita fuori da X Factor dove il sogno di costruire una carriera nella musica è adesso sicuramente più concreto. "La musica sarebbe sempre stata la mia costante di vita ma l'anno scorso dopo che mi sono lauretao in altro ho deciso di rendere questo l'anno dell'ultimatum: un periodo dove provare ad aprirmi una carriera nella musica. Aspettavo un exploit per capire se potevo fare questo per vivere ed è arrivato. In un anno non era scontato riuscire" racconta ai giornalisti PierC.

I concorrenti durante la proclamazione

eroCaddeo, che anche nella conferenza prima della finale di X Factor aveva espresso la volontà forte di poter vivere di musica, ha raccontato di come nei suoi sogni futuri ci sia quello di trovare un team che sia come una famiglia: "Vorrei in futuro avere dei collaboratori che saranno per me come una famiglia, un po' come quello che ho trovato qui nello show."

Delia si esibisce durante la finale

Nel raccontare il suo percorso, invece, Delia parla delle difficoltà di inseguire un sogno e una passione come la musica: "Ci sono state volte in cui mi sono domandata 'ma chi me lo fa fare?' ma questa è croce e delizia di fare un mestiere per passione: stacchi ma in realtà non stacchi mai. Ho accettato questa cosa e poi è successo tutto questo marasma. Tutti i momenti di sacrificio passati mi permettono di guardare indietro e dirmi brava vedendo che ne è valsa la pena."