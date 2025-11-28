X Factor 2025, Achille Lauro provoca Francesco Gabbani: “Fai polemica per alimentare il programma”

La tensione esplode al tavolo dei giudici di X Factor 2025: il botta e risposta infuocato tra Lauro e Gabbani durante la semifinale è stato il vero show.

Alla semifinale di X Factor 2025 la musica non è stata l'unica protagonista. Nel live che ha deciso i quattro finalisti, il momento più commentato non riguarda una performance, ma il confronto acceso tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Sono loro a tenere banco durante lo show, scambiandosi battute pungenti una dietro l'altra.

A dare il via "alle danze" è stato Lauro subito dopo l'esibizione di un concorrente, ma Gabbani risponde punto su punto e alla fine è Giorgia che ricorda a tutti che si sta lì per lavorare. Ma intanto lascia correre.

X Factor 2025, cosa è successo tra Achille Lauro e Francesco Gabbani in semifinale

Tellynonpiangere a X Factor 2025

La semifinale di X Factor 2025 entra nel vivo con l'esibizione di Tellynonpiangere, in squadra con Gabbani, che sceglie una cover emotiva e delicata: A Te, di Jovanotti. Il pubblico in studio apprezza, ma al tavolo dei giudici l'atmosfera cambia rapidamente.

Achille Lauro, fedele al suo ruolo di disturbatore sotto mentite spoglie, sottolinea che il ragazzo convince più come artista da studio di registrazione che come concorrente da talent, soprattutto in una manche incentrata sulle cover. Un'osservazione, questa, che vorrebbe essere tecnica ma che suona come una bocciatura rispetto agli altri in gara.

Francesco Gabbani non resta in silenzio e rivendica un'idea di talent che non si esaurisce nella pura "gara di ugole". Per il cantautore toscano, infatti, a X Factor "conta l'emozione, conta l'identità". Tutto quello che, lo ricordiamo, ha sempre sostenuto anche il collega.

Il botta e risposta si scatena quando quest'ultimo lo accusa di alimentare polemiche inutili per dare più pepe alla trasmissione. "Fai polemica per alimentare il programma", dice, e Gabbani replica: "Voglio solo fare giustizia". Il clima si fa teso, gli altri giudici provano a sdrammatizzare, ma la frattura è evidente.

Giorgia (non) interviene, la frecciata "Gabbanonpiangere"

X Factor 2025, Rob

A spezzare il crescendo è Giorgia, che richiama i colleghi all'ordine e invita tutti a concentrarsi sulla gara. Lo fa, è vero, ma non dopo aver lasciato che il pubblico in sala e quello a casa assistesse al battibecco pungente tra i due giudici. La sua ramanzina arriva "in ritardo", e per fortuna! Per qualche minuto il tavolo ritrova un equilibrio, ma dura poco.

Dopo l'esibizione di Rob, però, il confronto torna a galla. Mentre commenta la performance della concorrente, Lauro si lascia scappare una battuta che diventa subito virale: "Vedi, Gabbanonpiangere, lei è una ragazza che mi colpisce, è preparata". e Francesco Gabbani preme sull'F4 e rimane basito.

Cresce l'attesa per la finalissima

Mentre in studio si tenta di abbassare i toni, sui social il dibattito esplode. Su X molti spettatori si schierano apertamente dalla parte di Gabbani, lodato per i modi pacati e per il sostegno ai propri talenti, mentre altri accusano Lauro di avere un atteggiamento troppo provocatorio e poco rispettoso verso i colleghi.

C'è anche chi difende l'artista di Me ne frego, sostenendo che le sue uscite, per quanto sopra le righe, contribuiscano a rompere gli schemi e a rendere il programma meno prevedibile. Quel che è certo è che la semifinale di X Factor 2025 è stata una delle più viste del programma e non è tutto merito delle canzoni in gara. Cosa aspettarci, ora, dalla finale?