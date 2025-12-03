X Factor 2025, i quattro finalisti hanno un sogno concreto: "Vivere di musica e pagarci l'affitto"

Giudici e concorrenti fanno un bilancio prima della finale di X Factor 2025, in onda il 4 dicembre su Sky Uno, Tv8 e in streaming su NOW.

L'avventura di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, sta per giungere al termine, e come l'anno scorso promette di farlo in grande stile con una serata fatta di spettacolo e musica dal vivo in live da Piazza del Plebiscito a Napoli.

Ad arrivare alla tanto attesa finale un gruppo di giovani artisti eterogeneo e interessante: voci che nel corso dei live del giovedì hanno saputo scuotere, incantare e coinvolgere tanto il pubblico a casa quanto Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro, giudici che ci hanno abituati a contrasti garbati ma opinioni decise.

Giudici e finalisti di X Factor 2025

eroCaddeo, Rob, Delia e PierC si trovano quindi davanti all'ultima grande sfida di questa edizione: reggere il palco e il calore del pubblico della piazza convincendo allo stesso tempo sia gli spettatori di Sky che quelli di TV 8 perché, come ogni anno, la finale dello show sarà trasmessa anche in chiaro. Durante la conferenza che annunciava le novità della finale, tra i quali ospiti figurano Laura Pausini e Jason Derulo, giudici e concorrenti hanno tirato le somme di questa edizione sottolineando l'importanza di una squadra di lavoro affiatata.

L'ottima conduzione di Giorgia

Giorgia con i giudici

Frontwoman di X Factor è lei, Giorgia, al secondo anno in conduzione per tenere le fila dello show e allo stesso tempo supportare dietro le quinte i concorrenti prima delle esibizioni. Una figura chiave che ha dimostrato di sapersi muovere egregiamente sul palco anche quando non è in veste di cantante : "Quest'anno ero più rilassata, me lo sono goduta di più." dice l'artista che poi ha elogiato tutta la squadra di lavoro: dai tecnici ai giudici: "La squadra di X Factor è formidabile, è affiatata, composta da persone che ci tengono. Siamo tutti collegati e lavoriamo per i talenti."

La parola ai giudici di X Factor 2025

I giudici interpellati hanno espresso un bilancio sulla loro esperienza con i finalisti. Paola Iezzi ha sottolineato come Rob incarnasse l'underdog di questa edizione, una giovane voce che invece, live dopo live, ha mostrato non solo tecnica ma presenza scenica e potenziale: "Lei mi è piaciuta subito alle audition, amo gli underdog. Per me Rob è stata un divertimento, è una persona estremamente intelligente che è arrivata con in testa la sua strada e io ho solo dovuto darle una forma."

Paola Iezzi prima della finale

Anche Jake, che per Delia aveva giocato l'XPass, ha raccontato come lavorare con l'artista siciliana si sia rivelata un'esperienza complessa: "Lei è così coraggiosa e creativa che potevo o impormi o farle continuare il suo percorso. Ci siamo presi entrambe le nostre responsabilità. Essere arrivato in finale con lei vale doppio perché siamo andati contro tutte le logiche commerciali e del pubblico generalista. La finale però è di tutti e quattro, chi arriva alla fine prende solo i coriandoli".

Nonostante qualche screzio al tavolo durante le ultime puntate Achille Lauro e Francesco Gabbani si sono trovati d'accordo sul fatto di non aver cercato in nessun modo di cambiare o snaturare lo stile dei propri concorrenti. Lauro Ha ammesso: "Volevamo tutti preservare il DNA di questi ragazzi perché loro non sono esordienti ma giovani professionisti."

E Gabbani ha espresso un parere analogo sul suo assegnato: "Appena ho ascoltato PierC ho trovato quello che cercavo: una grande espressività, autoriale, spontanea. Non ho mai cercato di farlo diventare altro, ho cercato di fargli fare esperienza."

Vivere di musica

Una foto di eroCaddeo

I concorrenti, dal canto loro hanno tutti espresso gratitudine verso giudici che li hanno capiti senza minare le loro attitudini musicali, consci del fatto che la strada verso l'affermazione sia ancora lunga perché, come affermato da eroCaddeo :"Ho 27 ed è da tanto che provo a trasformare la mia passione in qualcosa di più tangibile. Il mio obiettivo è continuare a lavorare per permettermi un panino e un affitto. Questo è stato un percorso complesso ma tutti noi abbiamo fatto cose più difficili e tristi che fare musica tutti i giorni."