Writers Guild Awards, perché Quentin Tarantino non viene mai nominato?

Quentin Tarantino può vantare di aver vinto Oscars, Golde Globe, BAFTA Award e chi più ne ha più ne metta, ma tra i suoi prestigiosi premi manca il Writers Guild Award, uno dei premi più prestigiosi che viene assegnato dai membri del sindacato degli sceneggiatori statunitensi.

Un motivo per questa mancanza c'è e sembra risalga a molti anni fa, quando Quentin Tarantino era agli albori della sua carriera cinematografica. Il regista e sceneggiatore firmò lo script del film Assassini nati, diretto da Oliver Stone che però cambiò molte cose dal copione originale. Tarantino venne, così, indicato dalla WGA solo come autore del soggetto del film, venendogli rifiutato il riconoscimento della stesura dell'intero copione.

Il filmmaker, per questo motivo, si rifiutò di entrare a far parte del sindacato e nessuno dei suoi film è mai apparso tra le nomination di questo prestigioso premio, neanche il nuovo lungometraggio C'era una volta a... Hollywood, arrivato quest'anno nelle sale. La situazione non ha però mai ostacolato la corsa all'Oscar di Quentin Tarantino, che fino ad oggi ha ricevuto 3 nomination e due Oscar per Pulp Fiction e Djungo Unchained.

Quentin si è invece iscritto all'associazione che riunisce i registi e che non esclude i non soci dai suoi premi.

Oltre all'ultima fatica di Tarantino, anche altre pellicole non saranno nominabili in questa edizione ai riconoscimenti riservati agli sceneggiatori tra cui Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, Klaus, Toy Story 4, Frozen II, The Farewell, Midsommar,Dolor y Gloria, Judy e Cats. Secondo le le regole del WGA, infatti, gli script devono essere prodotti secondo un contratto della Writers' Guild per poter essere considerati in vista dei premi.

Per sapere chi farà parte della rosa dei candidati, bisognerà aspettare l'annuncio ufficiale del 6 gennaio 2020.