Wonka è il maggior incasso festivo al box office USA, Aquaman 2 supera l'incasso globale di The Marvels

Wonka è il re del Natale, non brillano gli incassi di Aquaman e il Regno Perduto che però supera il totale di The Marvels con 258 milioni globali, cifra destinata a crescere ancora.

Il box office USA di fine anno si è chiuso col trionfo di Wonka. Pur senza far sfaceli, il remake del classico di Roald Dahl diretto da Paul King e interpretato da Timothée Chalamet ha superato i 142,5 milioni complessivi con i 22,6 milioni incassati nel weekend a cui vanno aggiunti altri 31,8 milioni incassati nella giornata di Capodanno. A livello globale la pellicola diretta dall'inglese Paul King ha già superato i 385 milioni, diventando uno dei film di Natale 2023 al cinema di maggior successo. Qui la nostra recensione di Wonka.

Gene Wilder vs Johnny Depp vs Timothée Chalamet: chi è il miglior Willy Wonka al cinema?

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Nonostante le recensioni non proprio entusiastiche, è andata meglio del previsto ad Aquaman e il Regno Perduto. Il previsto flop del cinecomic DC non si è verificato e pur non brillando, la pellicola con Jason Momoa si è difesa superando in due settimane l'incasso totale di The Marvels, quello sì, un vero e bruciante flop per Marvel. Se il weekend di Capodanno di Aquaman 2 si è concluso con un modesto incasso di 84,7 milioni, gli incassi globali hanno superato i 258 milioni mentre The Marvels è fermo a quota 205,6 milioni.

Partito in sordina, Prendi il volo si toglie qualche soddisfazione superando i 100 milioni al box office globale. Il nuovo film animato di Benjamin Renner (Ernest & Celestine) targato Illumination Entertainment incrementa gli incassi del 40% rispetto al weekend di apertura e conferma la fascinazione del pubblico per l'animazione. Qui la nostra recensione di Prendi il volo, al centro della storia troviamo una famiglia di anatre che soffre la diversità di vedute tra il pigro capofamiglia Mack e l'avventurosa mamma Pam, la quale spinge il nucleo familiare a un viaggio avventuroso in direzione Caraibi.

Prendi il volo: perché è la versione volatile di Alla ricerca di Nemo

Dopo un ottimo debutto, The Color Purple, rilettura in chiave musical del dramma di Steven Spielberg Il colore viola, veleggia intorno ai 50 milioni. Ottimo risultato per la pellicola interpretata da Fantasia Barrino, Taraji P. Henson e Danielle Brooks, promossa dal pubblico americano.

Chiude la top five la romcom Tutti tranne te, interpretata dalla coppia bollente composta da Sydney Sweeney e Glenn Powell, che in Italia uscirà il 25 gennaio forte di un incasso globale che a oggi sfiora i 33 milioni.