Wonderwell: trailer per il film con l'ultima interpretazione di Carrie Fisher

Diffuso in streaming il trailer ufficiale di Wonderwell, film che contiene l'ultima interpretazione sul grande schermo di Carrie Fisher, a sette anni dalla sua scomparsa.

Il film, girato solo poche settimane prima della morte della Fisher nel 2016, segue Violet (Kiera Milward), una curiosa ragazza americana che vive in Italia. Quando la sua famiglia si reca in un villaggio medievale per un servizio fotografico con la sorella maggiore di Violet, Savannah (Nell Tiger Free), Violet vaga nella foresta, caratterizzata da una magia inaspettata.

Nella foresta, Violet incontra la strega Hazel (Fisher), che le mostra un misterioso portale che la trasporta in un'avventura in cui dovrà affrontare la stilista di fama mondiale Yana (Rita Ora), che nasconde i suoi segreti magici. La data d'uscita di Wonderwell è stata confermata pochi giorni fa.

I capelli rossi e gli abiti stravaganti della Fisher ricordano l'amata interpretazione della madre Debbie Reynolds nei panni della strega Splendora Agatha "Aggie" Cromwell in Halloweentown del 1998.

"La vita può essere magica come questo giardino, solo che è molto più divertente", dice il personaggio della Fisher a Violet verso la conclusione del trailer.

Carrie Fisher avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame il 4 maggio, lo Star Wars Day

Quando ha girato Wonderwell, la Fisher aveva già terminato di lavorare al suo ultimo film di Star Wars, Star Wars: Gli ultimi Jedi. (L'attrice è stata poi inclusa postuma in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, attraverso la tecnologia VFX e le riprese scartate di Star Wars: Il risveglio della forza).