Carrie Fisher avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame il 4 maggio, lo Star Wars Day

Billie Lourd parteciperà alla cerimonia dedicata alla stella sulla Hollywood Walk of Fame in memoria di sua madre Carrie Fisher che si svolgerà il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day.

Carrie Fisher riceverà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day.

L'indimenticabile interprete della principessa Leia, che ha perso la vita nel 2016, verrà ricordata in una cerimonia a cui parteciperà sua figlia Bille Lourd.

L'annuncio della stella dedicata a Carrie Fisher

L'attrice Carrie Fisher verrà onorata dalla Hollywood Chamber of Commerce il 4 maggio, con la stella numero 2,754 che verrà intitolata sulla famosa Hollywood Walk of Fame.

Ana Martinez, produttrice dell'evento, ha dichiarato: "I fan saranno entusiasti nel sapere che la loro principessa cinematografica preferita, Carrie Fisher, verrà onorata con la sua stella sull'iconica Hollywood Walk of Fame! Carrie si aggiungerà ai suoi colleghi di Star Wars, Mark Hamill e Harrison Ford, che hanno già ricevuto la loro stella sulla storica strada. Sono felice di aggiungere che la sua stella sarà poco distante da quella di Mark Hamill e dall'altra parte della strada dove si trova la stella dedicata alla sua leggendaria madre Debbie Reynolds!".

Carrie Fisher: 5 ruoli indimenticabili (+1) per ricordare la grande Principessa del cinema

La carriera di Carrie Fisher

Il comunicato ricorda che Carrie Fisher, figlia di Debbie Reynolds ed Eddie Fisher, ha iniziato la sua carriera al cinema con Shampoo. L'attrice è diventata poi un'icona del cinema con la parte della principessa Leia nella trilogia originale di Star Wars.

Tra i suoi film più conosciuti ci sono anche Harry ti presento Sally, Hannah e le sue sorelle, e The Blues Brothers. Carrie ha poi recitato in serie tv come Sex and the City e 30 Rock.

L'attrice ha scritto il romanzo Cartoline dall'inferno, adattandolo poi in un film con star Shirley MacLaine e Meryl Streep.