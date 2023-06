L'ultimo film girato da Carrie Fisher, Wonderwell, ha finalmente una data di uscita

L'ultimo film girato da Carrie Fisher, un progetto intitolato Wonderwell, arriverà finalmente nelle sale americane dopo sette anni.

Il progetto è stato infatti acquistato da Vertical che ha fissato una data di uscita nei cinema per il 23 giugno, seguito da una distribuzione in digitale.

L'ultima interpretazione della star

Carrie Fisher è morta alla fine del 2016, sei settimane dopo aver concluso le riprese del film fantasy Wonderwell.

Nel cast c'erano anche Rita Ora, Nell Tiger Free, Sebastian Croft e Kiera Milward.

Il regista Vlad Marsavin ha dichiarato: "Il percorso che abbiamo intrapreso come filmmaker con questo film è stato complicato come quello raccontato nello stesso film. Dalle riprese all'arrivo sullo schermo ci sono voluti sette anni. Gli effetti visivi in un film di questa portata richiedono tempo, ma abbiamo dovuto affrontare i lockdown causati dal Covid e, ovviamente, la morte della meravigliosa Carrie Fisher. Ora è il momento perfetto per condividere la sua magia sullo schermo nella parte di Hazel".

Bright Lights: l'attrice Carrie Fisher nel documentario

Il filmmaker ha aggiunto: "Carrie era piena di energia durante le riprese e aveva persino celebrato il suo sessantesimo compleanno con noi in Italia, dove avevamo girato il film. Dopo le riprese di alcune scene in notturna, che sono durate fino alle 2 di mattina, ha invitato l'intero team a festeggiare con lei e il party è stato fermato dalla polizia perché hanno considerato che fosse troppo rumoroso. La sua morte ha avuto un forte impatto emotivo sull'intero team".

Carrie Fisher: 5 ruoli indimenticabili (+1) per ricordare la grande Principessa del cinema

I dettagli del film

La storia è ambientata tra l'Italia e un reame fantastico. Al centro della trama c'è Violet (Milward), una ragazzina che vive in Italia con i suoi genitori americani e la sua meravigliosa sorella maggiore, Savannah (Tiger Free).

Quando Savannah viene scelta per essere il volto della casa di moda della famosa stilista Yana (Ora), la famiglia parte con destinazione un incantevole villaggio medievale per un servizio fotografico. Ignorata e annoiata, Violet vaga dall'antica città toscana a una foresta lì vicino, dove incontra l'enigmatica Hazel (Fisher), che la mette in guardia nei confronti di Daniele, il figliastro di Yana. Condotta da Hazel a un misterioso portale, Violet ottiene uno sguardo a quello che potrebbe riservarle il futuro.

Nel team dei produttori c'è Fred Roos, a lungo collaboratore di Francis Ford Coppola e che ha coinvolto nelle riprese proprio Carrie e Rita Ora.

La colonna sonora è firmata da William Ross, mentre il tema musicale di Violet è stato composto da Angelo Badalamenti.