Wonder Woman: stasera su Canale 5 il film con Gal Gadot

Stasera su Canale 5 all'insegna dei cinecomic perchè, alle 21:21, arriva Wonder Woman, il film sull'eroina della DC Comics diretto da Patty Jenkins nel 2017, con Gal Gadot che torna a vestire i panni di Diana Prince.

WW

La storia di Wonder Woman (Gal Gadot) ha radici antichissime che ci portano sull'Olimpo, al tempo in cui Ares cercava di disfarsi di Zeus, di tutti i supi figli e del suo esercito di donne guerriere, le Amazzoni. Per dar loro protezione, il re degli dei donò loro l'isola di Themyscira e un'arma con cui battere Ares, se mai fosse tornato ad attaccare. Dopo molti secoli, la regina delle Amazzoni Ippolita sarebbe disposta a risparmiare alla figlia Diana il peso della guerra e di quella vita, peccato che la bambina abbia occhi solo per la zia Antiope (Robin Wright), generale delle Amazzoni che si fa carico, segretamente, dell'educazione bellica della fanciulla. Così, quando la quiete dell'isola viene interrotta dall'arrivo del capitano americano Steve Trevor (Chris Pine) e dai suoi inseguitori, terribili nemici tedeschi, Diana sarà ormai più che pronta a scendere in campo al fianco degli umani.

Il primo incontro tra la Wonder Woman di Gal Gadot e il pubblico c'era stato, in realtà, un anno prima, in Batman v Superman: Dawn of Justice, film ampiamente criticato ma con il merito di aver introdotto proprio lei, la protagonista di quello che, appena un anno dopo, sarebbe diventato il grande successo della DC/ Warner Bros, con un incasso di ben 822 milioni di dollari.

Sarà per l'incantevole protagonista, o per il lavoro alla regia di Patty Jenkins, o per il riuscito mix tra azione e romanticismo, ma Wonder Woman è esattamente il successo che la DC stava aspettando da tempo, tanto da aver ordinato immediatamente un sequel, Wonder Woman 1984, arrivato negli Stati Uniti, nelle poche sale aperte e sulla piattaforma HBO Max, a Natale del 2020.