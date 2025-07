Wonder Woman: la sceneggiatrice di Supergirl firmerà lo script del reboot

Il reboot di Wonder Woman sta iniziando a prendere forma: il sito di Deadline ha infatti confermato che sarà Ana Nogueira, già autrice della sceneggiatura di Supergirl, a firmare lo script del ritorno della supereroina.

DC Studios non ha commentato la notizia che è emersa dopo che Superman, scritto e diretto da James Gunn, ha incassato in due settimane oltre 409 milioni di dollari.

Il ritorno di Wonder Woman

Ana Nogueira, oltre a Wonder Woman, sembra si occuperà anche della sceneggiatura di un progetto live-action tratto da Teen Titans.

James Gunn e Peter Safran, dopo aver ottenuto l'incarico di CEO dei DC Studios, hanno deciso di cancellare la produzione di Wonder Woman 3, che avrebbe dovuto essere diretto nuovamente da Patty Jenkins e riportare nelle sale l'eroina interpretata da Gal Gadot.

Wonder Woman 1984, dopo il successo ottenuto dal precedente film che era arrivato a quasi quota 824 milioni di dollari ai box office internazionali, si era fermato alla deludente cifra di 170 milioni.

DC Studios, invece, non ha ancora abbandonato lo sviluppo della serie Paradise Lost, che proporrà una storia ambientata a Themyscira e dovrebbe arrivare sugli schermi di HBO.

Da Supergirl a Wonder Woman

Nogueira ha già firmato la sceneggiatura di Supergirl, film diretto da Craig Gillespie e con protagonista Milly Alcock, una delle protagoniste della prima stagione di House of the Dragon.

Lo script si basa sulla graphic novel Woman of Tomorrow di Tom King. I fan della DC, dopo aver visto brevemente Kara nel film Superman attualmente nelle sale, potranno vedere Supergirl in azione nel giugno 2026.

James Gunn, in questi giorni, è intervenuto per smentire le voci online che sostenevano i DC Studios fossero alla ricerca di un'attrice dall'esperienza simile a quella di Alcock, con varie esperienze televisive, per affidarle la parte di Diana Prince nel reboot cinematografico in fase di sviluppo: "No. E non sceglierei mai un ruolo importante in base al background dell'attrice, che si tratti di TV, cinema o altro. Si tratta solo di scegliere la persona più adatta per il ruolo. Milly Alcock è stata scelta perché era perfetta per Supergirl, non per il suo curriculum".