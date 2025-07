Wonder Woman: i DC Studios puntano su una nuova attrice televisiva per rilanciare l’eroina nel DCU

Wonder Woman si prepara a tornare al cinema con una nuova interprete: i DC Studios sono alla ricerca di un'attrice emergente della scena televisiva per dare un volto inedito all'iconica Amazzone.

Dopo un periodo di incertezza, il ritorno di Wonder Woman nel DC Universe sembra sempre più vicino. I DC Studios, guidati da James Gunn e Peter Safran, stanno accelerando i lavori per riportare sul grande schermo l'amata eroina amazzone. E stavolta, l'intenzione è quella di affidare il ruolo a un'attrice proveniente dal mondo della televisione, seguendo la strategia adottata con le recenti scelte di casting per Supergirl e Superman.

Secondo quanto riportato da Umberto Gonzalez durante il Box Office Podcast, i DC Studios sono alla ricerca di una figura con un profilo simile a quello di Milly Alcock, scelta per interpretare Kara Zor-El dopo il successo in House of the Dragon.

L'idea è di puntare su talenti emergenti con background televisivo, capaci di portare freschezza e carisma al personaggio, mantenendo allo stesso tempo costi più contenuti rispetto a una star hollywoodiana già affermata.

Gli altri progetti in fase di sviluppo

Nel corso dello stesso podcast, Gonzalez ha condiviso altri dettagli interessanti. Matthew Orton, sceneggiatore di Captain America: Brave New World, avrebbe presentato a Gunn e Safran una proposta per un film su Bane e Deathstroke, due personaggi molto amati dai fan. Anche se il progetto non è ancora stato confermato, potrebbe arricchire ulteriormente il nuovo corso del DCU.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una scena del film

Gonzalez ha inoltre rivelato che l'attore Tom Rhys Harries riceverà un compenso di circa 400.000 dollari per interpretare Clayface. Un cachet notevole, ma comunque inferiore rispetto ai 750.000 dollari versati a David Corenswet e Rachel Brosnahan per i loro ruoli in Superman - esclusi eventuali bonus legati al botteghino.

James Gunn e le priorità narrative

Intervistato sullo stato dei lavori per Wonder Woman e The Brave and the Bold, James Gunn ha chiarito che nulla partirà finché le sceneggiature non saranno pienamente soddisfacenti: "Preferisco aspettare piuttosto che produrre un film con una storia debole", ha dichiarato. La priorità, secondo Gunn, è offrire ai fan contenuti di qualità, soprattutto quando si tratta di icone come Diana Prince o Batman.

Dopo il successo dei film con Gal Gadot, la scelta di rilanciare Wonder Woman con un nuovo volto rappresenta una scommessa importante. I fan restano in attesa di scoprire chi sarà la nuova interprete dell'Amazzone, sperando che il personaggio torni a occupare il posto che merita nell'universo cinematografico DC.