Wonder Woman: Robin Wright vorrebbe recitare nella serie prequel per HBO Max

Dopo aver interpretato Antiope, leader della tribù Amazzone, Robin Wright vorrebbe riprendere le vesti del suo personaggio in Paradise Lost, serie prequel di Wonder Woman.

Durante la presentazione dei primi progetti per il nuovo DC Universe, supervisionato da James Gunn e Peter Safran, è stato annunciato l'arrivo di Paradise Lost, una serie prequel di Wonder Woman realizzata per HBO Max. Al momento non sono ancora stati svelati dettagli sulla trama se non che avrà "una storia alla Il trono di spade" ambientata sull'isola di Themyscira, prima della nascita di Diana Prince.

Robin Wright, protagonista del franchise di Wonder Woman nei panni di Antiope, ha espresso il suo desiderio di apparire anche nella serie TV, pur non avendo ancora ricevuto una chiamata. "Ho adorato vestire i panni di un'Amazzone. Nella mia vita passata forse sono stata davvero la leader di una tribù Amazzone. Non ho ancora ricevuto nessuna chiamata, forse sono troppo vecchia" ha dichiarato ai microfoni di Yahoo Entertainment.

Wonder Woman 3: l'abbandono di Patty Jenkins ha spinto Warner Bros a cancellare il film?

Al momento il futuro di Wonder Woman nel nuovo DC Universe rimane un mistero. Dopo la cancellazione del terzo film diretto da Patty Jenkins sembra proprio che Gal Gadot non tornerà nei panni della supereroina della DC, lasciando spazio a un volto nuovo.

James Gunn ha voluto rassicurare i fan sull'importanza che Wonder Woman avrà nel suo corso del DCU, ma per il momento non si è voluto sbilanciare sul possibile casting.