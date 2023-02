Superman: Legacy era nei piani da prima della creazione dei DC Studios; James Gunn aggiorna su Wonder Woman

Da quanto era in lavorazione Superman: Legacy? E che ne è di Wonder Woman nel nuovo DCU? James Gunn risponde alle curiosità degli utenti su Twitter.

Da Superman: Legacy a Wonder Woman, James Gunn chiarisce alcuni punti fermi del nuovo DCU rispondendo alle domande degli utenti sui social, e in particolare Twitter.

James Gunn, co-architetto del DCU assieme al produttore Peter Safran, continua a lasciare indizi qui e là su ciò che vedremo sul grande e piccolo schermo, nel tentativo di saziare (almeno in parte) la curiosità dei fan.

E se su dettagli come l'età di Superman e Batman il possibile ritorno di George Clooney si era già espresso in precedenza, questa sono Superman: Legacy e Wonder Woman il focus della conversazione.

Nel primo caso, spiega Gunn, si è sempre trattato di un progetto separato dalla creazione dei DC Studios.

Lui, infatti, è stato ingaggiato solo "sei mesi fa" come sceneggiatore della pellicola, ma sia il reboot di Superman che la serie tv animata Creature Commandos erano progetti già in fase di sviluppo.

E, nel frattempo, Gunn ci ha tenuto a ribadire l'importanza di Wonder Woman nel futuro DC, sebbene per ora si abbiano dettagli in merito.

Tuttavia, promette Gunn, non dovremo aspettare a lungo per sapere qualcosa in più su Diana Prince.

Quando, però, arriverà il momento, è ancora tutto da vedere.