Wonder Woman, Patty Jenkins conferma i piani per un terzo film e uno spin-off sulle Amazzoni

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, rivela di avere già in mente gli archi narrativi per un terzo film e uno spin-off sulle amazzoni.

Wonder Woman 1984 arriverà ad agosto nelle sale, ma la regista Patty Jenkins pensa già al futuro del franchise, che sembrerebbe avere in cantiere un terzo film dedicato alla storia di Diana Prince e persino uno spin-off sulle Amazzoni.

Secondo quanto riportato dal sito CBR, durante un'intervista con Total Film, Jenkins avrebbe infatti rivelato di avere in mente qualcosa, e che dei piani per i prossimi capitoli della storia sarebbero eventualmente già stati abbozzati.

La regista di Wonder Woman ha dichiarato: "Non sarà qualcosa a cui mi dedicherò finché questo film [Wonder Woman 1984] non arriverà nelle sale, perché vorrei prima togliermi il sapore dei precedenti dalla bocca, in modo da potermi approcciare a quello successivo in maniera fresca e innovativa. Ma sì, c'è un arco narrativo che avevo in mente per il primo film, il secondo, e poi un film sulle Amazzoni e un terzo film di Wonder Woman".

Ma se non sono state date ulteriori informazioni su cosa potrebbe riguardare Wonder Woman 3, o come potrebbe essere realizzato, Jenkins ha anticipato che almeno lo spin-off non la vedrebbe in cabina di regia: "Idealmente, non sarò io a dirigere lo spin-off. O almeno spero. Ce la metterò tutta affinché sia così. Sarà davvero dura" informa, e poi aggiunge che sarebbe però fiera di produrlo.

Wonder Woman 1984 vedrà Diana alle prese con una nuova era, gli anni '80, e dei nuovi nemici, come Chetaah e Maxwell Lord. Ma assisteremo anche a un gradito ritorno...