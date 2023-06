Heart of Stone: Gal Gadot e Jamie Dornan nel trailer adrenalinico dello spy thriller di Netflix

Durante il TUDUM 2023, Netflix ha svelato il trailer di Heart of Stone, uno spy thriller che vanta la presenza di Gal Gadot e Jamie Dornan come protagonisti. Le straordinarie immagini mostrate promettono agli spettatori della piattaforma streaming un film che li terrà incollati al divano di casa per tutta la durata dell'intero lungometraggio. Netflix ha annunciato che Heart of Stone sarà disponibile per lo streaming a partire dall'11 agosto prossimo.

Nel video sopra, l'attrice Gal Gadot interpreta il ruolo di Rachel Stone, la protagonista di Heart of Stone, appartenente a un gruppo di agenti impegnati nell'Operazione Charter per il mantenimento della pace.

Nel coinvolgente trailer, si possono ammirare scene mozzafiato, come quando Rachel che si lancia con il paracadute da una montagna innevata e corre a bordo di una moto lungo una strada costiera. Inoltre, si vede anche Rachel aggrapparsi a un furgone che sfreccia per la città mentre spara contro i suoi nemici. Tuttavia, la strada verso il raggiungimento del suo obiettivo si rivelerà estremamente difficile e Rachel potrebbe non riuscire a salvare tutti i suoi alleati.

Heart of Stone è diretto da Tom Harper. La sceneggiatura è stata firmata da Greg Rucka e Allison Schroeder. Gal Gadot non solo interpreta il ruolo di protagonista nel film, ma ha anche partecipato come produttrice.

Nel cast, al fianco dell'attrice israeliana, troviamo Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready, Jon Kortajarena, Archie Madekwe e Enzo Cilenti.

Gal Gadot, parlando del suo personaggio con Empire, ha detto: "Sono cresciuta guardando i film di James Bond, Mission Impossible e Bourne. Volevo creare un film d'azione davvero forte e incentrato su una donna che potesse essere apprezzato da tutti, non una storia maschile che è stata già raccontata molte volte".