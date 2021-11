Wonder Woman 3, Gal Gadot anticipa il ruolo di Lynda Carter nel sequel: "Sarà anche meglio"

La Wonder Woman del DCEU Gal Gadot non vede l'ora di tornare sul set del terzo capitolo del franchise, dove lavorerà fianco a fianco con Lynda Carter.

In Wonder Woman 3 non vedremo solo Gal Gadot, ma anche Lynda Carter, e l'attuale interprete della Principessa delle Amazzoni sembra anticipare grandi cose al riguardo.

Attenzione, seguono spoiler da Wonder Woman 1984

Nel secondo capitolo della saga, l'attrice che prestò il volto a Diana Prince nella serie tv anni '70 fa infatti la sua comparsa in una scena dopo i titoli di coda, nella quale interpreta Asteria, la leggendaria Amazzone che rimase tra gli umani quando Zeus creò Themyscira.

La sua apparizione fu davvero breve, un semplice cameo, ma come ricorda anche Comicbook,stando a quanto trapelato dal DC FanDome e da quanto affermato anche da Gadot, nel terzo film Carter dovrebbe avere un ruolo più prominente.

"Innanzi tutto, Lynda mi ha fatto da guida fin dal primo momento in cui ho saputo che avrei indossato i panni di Wonder Woman" ha raccontato Gadot ai microfoni di THR "Mi è sempre stata vicino, parlandomi, dandomi consigli. È una grande sostenitrice di ciò che io e Patty stiamo facendo, e il fatto che abbiamo trovato la giusta opportunità per portarla di nuovo sullo schermo nello scorso film e ora anche nel prossimo è davvero fantastico".

"Sarà anche meglio questa volta" promette, e ribadisce "Le voglio un bene dell'anima".

Wonder Woman 3 è stato ufficialmente annunciato, ma non sappiamo ancora quando avranno inizio le riprese, né quando potrebbe arrivare al cinema.