Wonder Woman 1984: Xbox presenta le console ispirate al film

Wonder Woman 1984: la console di Xbox ispirata al film

Wonder Woman 1984 è la fonte di ispirazione per alcune spettacolari versioni delle console Xbox One X ideate per celebrare l'arrivo nelle sale del film con sta Gal Gadot.

Le tre versioni sono state chiamate Golden Armor, Lasso of Truth e Barbara Minerva in base al design creato basandosi sui personaggi tratti dai fumetti della DC.

La versione Wonder Woman Golden Armor Xbox One X Console ricrea lo stile dell'armatura dorata indossata da Diana Prince in Wonder Woman 1984 ed è stata realizzata a mano con foglie d'oro 24 carati.

Wonder Woman 1984: la console di Xbox ispirata al film

Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X Console è invece un omaggio all'arma preferita dalla supereroina.

Wonder Woman 1984: la console di Xbox ispirata al film

Barbara Minerva Xbox One X Console è invece ispirata al look di Cheetah ed è realizzata con finta pelliccia e una stampa simile alla pelle di serpente.

Wonder Woman 1984: la console di Xbox ispirata al film

La console dorata sarà messa all'asta a favore del programma Together for Her, iniziativa lanciata dal Charlize Theron Africa Outreach Project, CARE, ed Entertainment Industry Foundation per sostenere le donne e le ragazze che hanno bisogno di un sostegno economico o affrontano violenza domestica. La versione dedicata all'arma di Diana sarà invece messa in palio con un concorso online.

Patty Jenkins torna alla regia del sequel e ha firmato anche la sceneggiatura con con Geoff Johns e David Callaham, da una storia di Jenkins & Johns, basata sui personaggi DC. Al fianco della regista troviamo i il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all'Oscar Aline Bonetto (Il favoloso mondo di Amélie) e la costumista premio Oscar Lindy Hemming. Il montatore candidato all'Oscar Richard Pearson si è occupato del montaggio del film. La colonna sonora di Wonder Woman 1984 è firmata dal compositore premio Oscar Hans Zimmer, già autore delle musiche di Dunkir e Il re leone.

Nel cast, oltre a Gal Gadot, anche Chris Pine, Kristen Wiig, Connie Nielsen e Pedro Pascal.