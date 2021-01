Wonder Woman 1984: Warner propone il film in tutte le categorie degli Oscar 2021

Warner Bros ha proposto Wonder Woman 1984 in tutte le categorie degli Oscar 2021 sperando di ottenere delle nomination con il film di Patty Jenkins.

Warner Bros spera di poter ottenere con Wonder Woman 1984 delle nomination agli Oscar, come dimostra la creazione di una pagina in cui si propone il progetto diretto da Patty Jenkins in tutte le categorie dei premi assegnati dall'Academy a cui può puntare.

Il lungometraggio potrebbe così diventare il secondo lungometraggio tratto dai fumetti della DC a vincere una preziosa statuetta dopo Suicide Squad, che aveva ricevuto un riconoscimento nella categoria Miglior Trucco e Acconciature.

La pagina For Your Consideration creata per Wonder Woman 1984 riassume i potenziali candidati nelle quindici categorie previste per la novantatreesima edizione degli Oscar, che verranno consegnati il 25 aprile 2021.

Ecco su chi punta Warner Bros, nonostante un'accoglienza non particolarmente positiva riservata al sequel, sperando di ottenere delle nomination:

Miglior Film, produttori Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot, Stephen Jones

Miglior Regista: Patty Jenkins

Miglior Sceneggiatura Non Originale: Patty Jenkins, Geoff Johns e Dave Callaham. Storia di Patty Jenkins e Geoff Johns.

Miglior Attrice Protagonista: Gal Gadot

Miglior Attrice Non Protagonista: Kristen Wiig, Robin Wright, Connie Nielsen.

Miglior Attore Non Protagonista: Chris Pine, Pedro Pascal

Miglior Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen

Miglior Fotografia: Matthew Jensen

Miglior Montaggio: Richard Pearson

Migliori Scenografie, production designer: Aline Bonetto; set decoractor: Anna Lynch-Robinson

Miglior Costumista: Lindy Hemming

Miglior Trucco e Acconciature: Jan Sewell, designer trucco prostetico: Mark Coulier, truccatrice di Gal Gadot: Sarah Brock

Miglior Sonoro, Production Sound Mixer: Peter J. Devlin, Supervising Sound Editors: Richard King, Jimmy Boyle, Re-Recording Mixers: Gary A. Rizzo, Gilbert Lake

Migliori Effetti Visivi, supervisori agli effetti visivi: John Moffatt, Alexis Wajsbrot, Huw J. Evans; supervisore agli effetti speciali: Mark Holt

Miglior Colonna Sonora Originale: Hans Zimmer

Wonder Woman 1984, che arriverà nelle sale italiane il 28 gennaio, è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.