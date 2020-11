Wonder Woman 1984: Warner Bros. pensa a un'uscita su HBO Max a gennaio o nei cinema in estate

I progetti di un'uscita natalizia per Wonder Woman 1984 vacillano di fronte all'emergenza sanitaria: il film potrebbe slittare all'estate 2021 o addirittura approdare direttamente in streaming su HBO Max a gennaio.

Wonder Woman 1984 è l'unico potenziale blockbuster previsto ancora in uscita a Natale 2020. Finora Warner Bros. ha resistito mantenendo la data annunciata, ma adesso lo studio starebbe valutando la possibilità di far uscire il film in streaming su HBO Max a gennaio o di rinviare l'uscita nei cinema all'estate 2021.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot e Chris Pine

Mancano sei settimane all'uscita di Wonder Woman 1984, ma secondo Variety Warner Bros. starebbe per gettare la spugna. Il sequel di Wonder Woman, in un primo tempo, sarebbe dovuto uscire a marzo, data slittata dapprima al 5 giugno, poi al 14 agosto e successivamente al 2 ottobre. Dopo aver piazzato Wonder Woman 1984 il 25 dicembre, senza alcuna concorrenza, Warner Bros. starebbe adesso valutando addirittura l'ipotesi dell'uscita in streaming su HBO Max, forte dell'aumento di sottoscrizioni della piattaforma rivale di Netflix, Amazon e Disney+.

Nel terzo trimestre del 20202, WarnerMedia riporta che HBO Max ha avuto un incremento di 8,6 milioni di nuove sottoscrizioni, con 38 milioni di utenti compresi tra HBO ed HBO Max. Piazzare un titolo di punta come Wonder Woman 1984 in uscita esclusiva streaming potrebbe fare la differenza per il servizio che non ha ancora goduto di hit come il musical Hamilton per Disney+ o The Old Guard per Netflix. Secondo Bloomberg questa ipotesi risulterebbe compatibile con la situazione attuale.

Nei progetti di Warner, Wonder Woman 1984 avrebbe dovuto essere un colossal milionario pronto a bissare il successo del primo film con Gal Gadot, perciò lo studio non avrebbe ancora abbandonato l'idea di un'uscita dei cinema. La notizia dell'arrivo di un vaccino avrebbe spinto gli executives a valutare la possibilità di far slittare l'uscita del film nelle sale all'estate 2021. Già qualche mese fa la regista Patty Jenkins dichiarava sconsolata:

"Non credo che nessuno possa essere certo o avere fiducia ora come ora. Non sappiamo quale sarà il corso dell'emergenza sanitaria."