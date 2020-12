Wonder Woman 1984: online il video della scena di apertura del film

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane a gennaio e online HBO Max ha condiviso il video della scena di apertura in cui Diana ricorda la sua infanzia trascorsa a Themyscira.

Il filmato, della durata di tre minuti, mostra una spettacolare sequenza d'azione in cui le Amazzoni compiono delle complicate e pericolose gare di abilità.

La scena di apertura di Wonder Woman 1984 è quindi un flashback dedicato al periodo in cui Diana Prince, l'eroina interpretata dall'attrice Gal Gadot, era una bambina che voleva mettersi alla prova. La madre della piccola le consiglia di dare semplicemente il meglio di sé e il montaggio alterna poi la versione adulta al passato della protagonista, ritraendola alle prese con dei combattimenti.

Il cinecomic, in arrivo nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.