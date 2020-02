Wonder Woman 1984, la regista: "Steve Trevor come Indiana Jones"

Chris Pine riprenderà il ruolo di Steve Trevor in Wonder Woman 1984 e la regista Patty Jenkins paragona il suo personaggio all'avventuriero Indiana Jones, parlando ampiamente delle qualità dell'attore.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una scena del film

In una recente intervista al cast e alla regista fatta da Entertainment Weekly, Patty Jenkins ha raccontato di come, in Wonder Woman 1984, il ritorno di Steve Trevor sarà importante e di come, senza dimenticare la protagonista, abbia voluto esaltare il personaggio: "Steve non è un personaggio beta. Ma è un alfa in tutti i sensi. Dal primo giorno ho pensato che doveva essere come se Wonder Woman incontrasse Indiana Jones, dove Indiana non sarebbe mai stato indebolito. Chris ha questa qualità naturale. Si capisce da quando lo si incontra, è caloroso e freddo allo stesso tempo e apprezza le donne davvero."

Anche lo stesso Chris Pine ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio in Wonder Woman 1984, che affiancherà la splendida Gal Gadot: "Nel primo film interpretavo un soldato stanco del mondo, che ha visto tutta la depravazione che l'umanità può mostrare. In questo film, invece, sono molto più aperto e gioioso. Il mio ruolo è quello di amico, amante e guardia del corpo di Diana, che fa del suo meglio per aiutarla. Sono come Watson per Sherlock Holmes."

L'uscita italiana di Wonder Woman 1984 è fissata al 4 giugno 2020.