Wonder Woman 1984 non sarà un sequel, ma un film stand alone!

Wonder Woman 1984, l'atteso secondo capitolo sull'eroina della DC, non sarà un vero e proprio sequel, ma sarà un'avventura alla Indiana Jones o James Bond, uno stand alone movie.

Manca più di un anno all'uscita del nuovo film diretto da Patty Jenkins, ma il produttore Charles Roven ha svelato qualche dettaglio riguardo uno dei titoli più chiacchierati dell'universo DC, Wonder Woman 1984. Uno dei dettagli che ha colpito di più i fan è la dichiarazione riguardo la natura del sequel: la pellicola, infatti, sarà un altro standalone movie:

"Patty è molto determinata a realizzare questo nuovo film di Wonder Woman, ma non sotto forma di sequel, è ambientato in una fascia temporale completamente diversa, nella quale si capirà cosa è successo a Diana in quel periodo. Ma la storia che racconteremo sarà completamente diversa. Ci saranno elementi emotivi, molta ironia, molto coraggio e toccheremo anche diverse corde del cuore. Sarà un film standalone proprio come Indiana Jones o James Bond, non sarà un'unica storia che ha bisogno di più capitoli."

Nel cast del progetto troveremo insieme a Gal Gadot il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig. Tra i nuovi arrivi nel cast anche quello dell'attrice Natasha Rothwell in un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli e di Pedro Pascal, la star della serie Narcos e Il trono di spade.

La sceneggiatura sarà opera di Patty Jenkins, Geoff Johns e David Callaham; Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 5 giugno 2020. Per vedere qualche teaser occorrerà aspettare almeno la prossima estate, molti infatti sono sicuri che per il primo trailer ufficiale arriverà al San Diego Comic Con di luglio.