Wonder Woman 1984, Kristen Wiig sul suo personaggio: "Avrà diverse evoluzioni"

Wonder Woman 1984 ci porterà, come da titolo, negli anni '80, dove tra gli altri personaggi incontreremo anche quello di Kristen Wiig, Barbara Minerva a.k.a. Chetaah, e le sue numerose evoluzioni.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una scena del film

Parlando con InStyle Magazine del suo ruolo nel sequel di Wonder Woman, l'attrice ha raccontato la sua esperienza sul set, e qualcosa in più su colei che diventerà Cheetah, una delle storiche nemesi di Wonder Woman.

"Abbiamo girato 8 mesi a Londra, ma mi sono dovuta allenare per diversi mesi a casa, prima. Ero entusiasta di rimettermi in forma, ma è stata così dura, e non c'erano giorni liberi" spiega "Non avevo un calendario fitto come quello di Gal, che era sul set tutto il giorno, tutti i giorni, ma ho dovuto allenarmi per gli stunt, e quando mi mostravano delle preview di quello che avrei dovuto fare, rispondevo sempre 'Ma siete matti?'. Però arrivati alla fine del film mi sentivo davvero più forte, ed ero piena d'energia. Mi sentivo bene. Non si trattava solo di perdere peso o acquistare più tono muscolare. Ma sono passata per parecchio solfato di magnesio. E vino".

"È il film di più grande magnitudine che abbia mai girato" continua "E i costumi sono davvero fantastici. Abbiamo fatto così tante prove costumi!" Ma quando le chiedono se ha conservato qualche foto del suo outfit da supervillain, risponde "Non ci era permesso fare foto. Loro ne hanno da qualche parte, e anche voi le vedrete presto. Ma vi dico una cosa, ci sono diverse evoluzioni del mio personaggio".

Wonder Woman 1984, originariamente programmato per debuttare lo scorso giugno, ha subvito due rinvii a causa della pandemia, prima al 14 agosto, e poi all'attuale data d'uscita, il 2 ottobre 2020. Non ci resta dunque che attendere questo autunno per vederlo sul grande schermo.