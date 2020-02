Wonder Woman 1984: Gal Gadot fa irruzione nello spot di Charlie Day

Tra gli spot trasmessi durante il Super Bowl 2020 ecco apparire anche Wonder Woman in uno spot dedicato al detersivo Tide che vede protagonista l'attore Charlie Day.

Durante l'evento sportivo più seguito negli USA, il Super Bowl, sono stati trasmessi numerosi spot e trailer, tra cui uno in cui è apparsa la splendida Gal Gadot, protagonista di Wonder Woman 1984, una presenza inaspettata che il pubblico ha molto apprezzato.

Anche se Warner Bros. è uno degli studi che di solito non portano trailer all'evento, stavolta ha trovato un modo per promuovere il prossimo cinecomic DC Wonder Woman 1984, tramite lo spot del detersivo Tide della Procter & Gamble, in cui Gal Gadot annienta dei ladri e salva un bambino in un centro commerciale.

L'attesissimo sequel vedrà Gal Gadot tornare come la Principessa di Themyscira in una nuovissima avventura ambientata negli anni '80, scelta spiegata dalla regista Patty Jenkins: "Perché 1984? Volevamo portare Diana nel mondo moderno, ma gli anni '80 sono un periodo in cui Wonder Woman era una vera e propria icona, quindi è stato bello vederla in quell'epoca"

Ambientato in piena guerra fredda, Wonder Woman 1984 vede Diana Prince come una spia del governo americano sulle tracce di un'altra spia sovietica, Barbara Ann Minerva, nota come Cheetah, trascinata sulla via del male dalla parte di sé più "bestiale". Ma quest'ultima non è l'unico nemico che Wonder Woman deve affrontare, infatti dovrà fare i conti anche con il perfido e potente uomo d'affari Maxwell Lord. Accanto all'eroina amazzone ancora una volta Chris Pine nei panni di Steve Trevor.

L'uscita italiana di Wonder Woman 1984, uno dei film più attesi del 2020, è fissata per il 4 giugno 2020.