Wonder Woman 1984, Gal Gadot: "L'armatura dorata mi fa sentire sexy"

Gal Gadot parla con entusiasmo dell'armatura dorata di Diana Prince, bella e sexy, che potremo apprezzare in Wonder Woman 1984.

Gal Gadot ha confessato di sentirsi sexy con indosso il nuovo costume di Wonder Woman, la celebre armatura dorata che l'attrice israeliana sfoggerà in Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in azione in una nuova foto

Parlando con il Sun, Gal Gadot ha confessato:

"Il costume ha qualcosa di speciale, l'armatura dorata ti fa entrare subito nel personaggio. Indossarla ti fa subito apparire più bella, mi fa sentire sexy, è fantastica".

Parlando dell'impegno nell'incarnare Wonder Woman, l'attrice ha aggiunto:

"Non posso immaginare la mia vita senza Wonder Woman; è stato un impegno così intenso e potente e ha avuto un tale impatto sulla mia vita.".

Non c'è rosa senza spina: nonostante l'entusiasmo per il ruolo che l'ha lanciata a livello globale, Gal Gadot ammette qualche piccolo fastidio legato al suo impegno sul set, ad esempio la dimensione del nuovo costume di Wonder Woman, decisamente stretto:

"Questo costume è diverso da quelli che ho usato finora. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Era talmente stretto che all'inizio sono quasi svenuta. Ma è bello vedere le persone vestite come me in giro per le fiere".