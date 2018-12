Wonder Woman 1984: Gal Gadot annuncia la fine delle riprese

Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema americani il 5 giugno 2020 e la protagonista Gal Gadot ha annunciato ufficialmente che si sono concluse le riprese del sequel del cinecomic.

L'interprete di Diana Prince ha dichiarato su Instagram: "Lo abbiamo fatto. Di nuovo! E per quanto la prima volta sia stato fantastico girare Wonder Woman, questa è stata ancora più unica e speciale. Abbiamo girato in quattro diverse location in tre nazioni differenti, e sono così orgogliosa dei quasi 1000 membri della troupe che sono venuti sul set ogni giorno, dando il massimo per girare il film".

L'attrice ha poi proseguito sottolineando: "Non avrei potuto chiedere dei migliori partner sul lavoro. Sono così fortunata perché ho come regista la sola e unica Patty Jenkins. Ci ha sempre sostenuta, ci ha dato la libertà di osare e ogni giorno ci ha aiutati a trovare le nostre versioni più creative. Sono così grata perché posso chiamarla amica. E grazie al nostro fantastico cast di talento che ha reso ogni giorno più piacevole e divertente!".

Gal ha quindi concluso: "Onestamente... Non ci sono parole per descrivere questa esperienza. Questo percorso ha richiesto così tanto impegno e ci ha messo alla prova, ma abbiamo dato tutti il massimo in ogni ciak, ogni giorno, dando il meglio lì fuori e sono così orgogliosa... Grazie universo per questa opportunità. Amo questo personaggio. E grazie a tutti voi per essere i migliori fan al mondo. È per voi che mi sono sforzata ogni giorno. Sono così felice ed entusiasta, non vedo l'ora di poter condividere il film con voi nel 2020!".

Leggi anche: Wonder Woman 2: tutto quello che sappiamo sul film DC

Nel cast del progetto troveremo insieme a Gal Gadot il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig. Tra i nuovi arrivi nel cast anche quello dell'attrice Natasha Rothwell in un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli e di Pedro Pascal, la star delle serie Narcos e Il trono di spade.