Wonder Woman 1984: la foto dal set svela nuovo look delle Amazzoni

Dalla nuova foto di Wonder Woman 1984 percepiamo un cambiamento di look per le Amazzoni.

È stata diffusa una nuova foto dal set di Wonder Woman 1984, che mostra le Amazzoni in una nuova veste e che potrebbe indicare nuovi dettagli specifici dal film.

Un utente di Reddit ha infatti condiviso una nuova foto dietro le quinte di Wonder Woman 2, che mostra l'attrice Rosanna Walls con indosso un nuovo costume di scena delle Amazzoni.

Da questa nuova immagine possiamo in primis comprendere che, nonostante Diana di Themyscira (Gal Gadot) abbia lasciato il regno delle Amazzoni, queste ultime torneranno nel nuovo film diretto da Patty Jenkins, che fa parte del DC Extendend Universe.

Rosanna Walls non era presente nel cast di Wonder Woman, per cui probabile che sarà introdotto un nuovo personaggio, che presumibilmente vedremo in un flashback che racconterà qualche dettaglio in più sulla vita di Diana nel regno delle Amazzoni.

Questa nuova avventura di Wonder Woman, come è intuibile dal titolo, sarà ambientata negli anni '80, quando Diana, dopo aver sconfitto il temibile Ares, dovrà affrontare Cheetah, la sua acerrima nemica dei fumetti.

Wonder Woman 2: tutto quello che sappiamo sul film DC

Nel cast, ad affiancare la protagonista Gal Gadot, vedremo Chris Pine, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Kristen Wiig, Gabriella Wilde e Ravi Patel.

Diretto da Patty Jenkins, con una sceneggiatura di David Callaham e Geoff Johns , Wonder Woman 1984 uscirà il 4 Giugno 2020.