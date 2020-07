Wonder Woman 1984: una nuova foto delle Amazzoni

Wonder Woman 1984 mostrerà anche delle sequenze ambiente nel passato e con al centro la giovane Diana Prince mentre partecipa ai giochi olimpici della Amazzoni, scena al centro di una nuova foto del film che è stata condivisa dal magazine Empire.

La regista Patty Jenkins ha inoltre rivelato qualche dettaglio dell'elemento narrativo mostrato nel lungometraggio la cui uscita è stata posticipata più volte a causa della chiusura delle sale cinematografiche.

Wonder Woman 1984: una foto delle Amazzoni

Patty Jenkins ha spiegato parlando dell'immagine inedita di Wonder Woman 1984: "Ciò che amo delle Olimpiadi delle Amazzoni è tutto quello che abbiamo potuto realmente celebrare nel primo film. Ci sono queste persone che sono incredibilmente potenti e capaci, ma diverse nel loro approccio alle cose".

La regista ha sottolineato: "Se ti sei allenato per centinaia di anni a causa di un'imminente invasione, stai costantemente lavorando a tutte queste capacità. Quindi, secondo me, ogni anno, avrebbero queste Olimpiadi per vedere chi è migliore nell'andare a cavallo o nuotare più veloce, e vedere i nuovi trucchi che hanno ideato".

Per ora non è stato rivelato se si tratterà dell'unico momento ambientato nell'isola di Themyscira, tuttavia i fan dovranno attendere per scoprire come si mostrerà il passato di Diana, la supereroina interpretata da Gal Gadot.

Jenkins ha inoltre confermato che si sta già pensando a un possibile terzo capitolo della storia tratta dai fumetti della DC, pur concentrandosi attualmente sulla futura distribuzione e promozione di Wonder Woman 1984: "Si apprezza il film su cui si sta lavorando e si riflette in oltre su quello che potrebbe essere diverso, o migliore nel mondo reale, e quindi sulla storia che si vuole raccontare. Quella è la cosa più grandiosa per quel che mi riguarda legata alle storie di supereroi. Sei in grado di avere un dialogo su ciò che sarebbe ora un eroe. Quindi sì, ho delle idee per ciò che vorrei dire, e le ha anche Gal".

La regista, come rivelato da tempo, è inoltre al lavoro sullo spinoff Themyscira e recentemente aveva dichiarato: "Sto sperando di realizzare questo film sulle Amazzoni prima di girare il terzo film Wonder Woman. E potrei non realizzarli. Non si sa mai cosa potrebbe accadere in questo mondo. Ma sì la trama penso rimarrà molto simile, ma voglio che sia influenzato da tutto quello che sta accadendo".