Wonder Woman 1984, esordio positivo su Rotten Tomatoes per il sequel con Gal Gadot

Grande esordio su Rotten Tomatoes per Wonder Woman 1984, il cinecomic con protagonista Gal Gadot diretto da Patty Jenkins. Al momento, infatti, il punteggio della critica si è stabilizzato a una percentuale di poco più bassa del primo film.

La pellicola del 2017 diretta sempre dalla Jenkins può vantare un 93% sul Tomatometer, ovvero la sezione che raccoglie i voti della critica - e un 85% di audience score -, ma Wonder Woman 1984, che presto arriverà nelle sale e su HBO Max, attualmente segue a ruota con un 89% da parte della stampa, che già dalle prime reazioni al film ne era sembrata parecchio entusiasta.

Ora che è scaduto l'embargo, e che si è tenuta la premiere virtuale - durante la quale è stata mostrata anche la spettacolare scena iniziale di Wonder Woman 1984 -, le lodi e i complimenti per il lavoro fatto da Jenkins, Gadot e tutto il cast e la crew di Wonder Woman 1984 possono arrivare anche in forma più estesa, e il punteggio sul noto sito aggregatore di recensioni ne è la riprova.

"È il film di cui avevamo bisogno, nel momento in cui ne avevamo bisogno" era stato il ritornello delle early reactions, e stando ai numeri (almeno per la critica), sembrerebbe proprio così.

Wonder Woman 1984 arriverà prossimamente sugli schermi italiani. Nel cast, oltre alla già citata Gal Gadot, anche Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig Connie Nielsen, Lily Aspell e Robin Wright.