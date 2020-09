Wonder Woman 1984: rivelata la durata ufficiale del film con Gal Gadot

L'atteso sequel diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 è previsto per il prossimo ottobre e ora è stata svelata la durata ufficiale, che si avvicina molto a quella del primo film con Gal Gadot.

Arriva la conferma ufficiale dell'effettiva durata ufficiale di Wonder Woman 1984, il sequel DC tanto atteso con protagonista ancora una volta Gal Gadot nei panni dell'amazzone e diretto da Patty Jenkins, a quanto pare durerà 2 ore e 31 minuti, poco più del primo film.

La storia di Wonder Woman 1984 riprenderà mostrandoci la Diana di Gal Gadot dopo decenni dalla sua prima avventura e ora sappiamo che, grazie all'account dell'analista di cinema cinese Gavin Feng, il film durerà 2 ore e 31 minuti. Il fan del film, infatti, ha notato che la durata di Wonder Woman 1984 è stata condivisa online da un sito coreano rivelando che questo sequel durerà poco più del primo, dalla durata di 2 ore e 29 minuti.

It's confirmed by Korea that Wonder Woman 1984 have a runtime of 151 minutes! #WonderWoman1984 pic.twitter.com/IJlpJqx7tg — Gavin (@gavinfeng97) August 31, 2020

Una durata 10 minuti più lunga del film precedente, ma che ci si aspetta quando si parla di blockbuster Hollywoodiani, soprattutto se questo è un cinecomic. I fan saranno contenti, visto che le aspettative sugli avvenimenti che verranno raccontati in Wonder Woman 1984 sono molto alte. Con ben due villain e il ritorno di Steve Trevor, Diana di Themyscira avrà molto da affrontare e a quanto pare ci sarà molto tempo per farlo.

Ambientato negli anni '80, Wonder Woman 1984 si svolgerà in piena Guerra Fredda. Diana è una spia del governo americano sulle tracce di un'altra spia russa, Barbara Ann Minerva, nota come Cheetah (Kristen Wiig), il primo villain che Wonder Woman dovrà affrontare. Ma l'eroina dovrà fare i conti anche con il potente uomo d'affari Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal.

Wonder Woman 1984 arriverà al cinema il 1 ottobre 2020.