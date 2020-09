Wonder Woman 1984: la data d'uscita potrebbe essere rinviata di nuovo

Wonder Woman 1984 è il prossimo film molto atteso questo autunno, dopo Tenet, e dovrebbe uscire il primo weekend di ottobre ma, a causa di alcuni problemi per le sale cinematografiche causate dal Coronavirus, la data d'uscita potrebbe essere rinviata ancora una volta.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, la Warner Bros. starebbe cercando di spostare Wonder Woman 1984 a novembre o addirittura a dicembre, visto che alcune sale statunitensi molto importanti, come quelle di Los Angeles, New York e Sam Francisco, sono ancora chiuse e riapriranno a inizio ottobre. Se il sequel con Gal Gadot uscisse il 2 ottobre, Tenet potrebbe non avere la giusta visibilità nelle sale e quindi non incassare abbastanza.

Tutto questo, inoltre, sposterebbe Dune al 2021 e non più a novembre 2020. Un cambio di date che, se i film non fossero appartenuti tutti allo stesso studio, probabilmente non sarebbe mai accaduto.

Da Warner Bros., comunque, è atteso un annuncio ufficiale in merito alla data di uscita di Wonder Woman 1984, anche se nell'ultimo trailer mancava effettivamente la data di rilascio, indicando quindi un probabile spostamento.

Wonder Woman 1984 sarà ancora una volta diretto da Patty Jenkins e vedrà il ritorno di Gal Gadot, Chris Pine affiancat da Pedro Pascal, Kristen Wiig, Lynda Carter, Natasha Rothwell, Spencer Trinwith, Jeff Moore.