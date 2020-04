Wonder Woman 1984 manterrà la continuità narrativa di Batman V Superman

Wonder Woman 1984 manterrà la continuità narrativa stabilita per Diana da Batman V Superman: Dawn of Justice dove il personaggio interpretato da Gal Gadot incontrava per la prima volta Clark Kent / Superman (Henry Cavill) e Bruce Wayne / Batman (Henry Cavill) nella lotta contro Doomsday in una battaglia che poi porterà agli eventi al centro di Justice League.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

Come riportato per la prima volta da Screen Rant, Wonder Woman 1984 sarà ambientato negli anni '80 e vedrà Diana impegnata in uno scenario politico difficile che segna il culmine della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Nuovi nemici l'attendono come Barbara Ann Minerva, alias Cheetah, interpretata da Kristen Wiig e Maxwell Lord, a cui presta il volto il lanciatissimo Pedro Pascal. A dirigere questa nuova avventura sarà ancora una volta Patty Jenkins, che torna dietro la macchina da presa per questo sequel, oltre ad aver collaborato anche alla stesura della sceneggiatura, così come rivedremo Chris Pine che riprenderà il suo ruolo di Steve Trevor.

According to #Empire, #BatmanvSuperman is still canon in #WW84, and #Diana works at the #SmithsonianMuseum to keep track of any dangerous or mystical items, and lives in the #Watergate complex, where she has a view in any direction of Washington and can monitor the US government. pic.twitter.com/yXxXFNmNXw — Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) April 16, 2020

E nonostante Wonder Woman 1984 sia stato posticipato di un paio di mesi a causa dell'emergenza globale, la macchina del marketing del film con Gal Gadot non si ferma, come è confermato da un nuovo articolo su Empire che svela altri intriganti dettagli sulla trama: il cinecomic mostrerà Diana alle prese con il suo lavoro di curatrice ed esperta di opere d'arte antiche, come già si era intravisto in Justice League: in questo caso la vedremo allo Smithsonian mentre si occupa di catalogare artefatti mistici dotati di arcani poteri che potrebbero creare più di un problema. Avranno un ruolo anche nel film? Chissà.