Wonder Woman 1984: ecco Cheetah e Maxwell Lord, i nuovi villain del film (FOTO)

Sono state diffuse nuove immagini per Wonder Woman 1984 in cui vediamo Diana, alias Gal Gadot, fronteggiare i nuovi villain del film, Cheetah e Maxwell Lord.

Wonder Woman 1984: Pedro Pascal in una scena del film

Wonder Woman 1984: lo scontro tra Gal Gadot e la Cheetah di Kristen Wiig

Grazie a Warner Bros., sono disponibili online nuove foto di Wonder Woman 1984, il nuovo film DC con protagonista l'eroina interpretata da Gal Gadot e diretto da Patti Jenkins, in cui vediamo i due nuovi villain: Cheetah, interpretata da Kristen Wiig, e Maxwell Lord, che avrà il volto di Pedro Pascal.

I fan dell'universo DC erano già ben informati sul fatto che Kristen Wiig sarà Cheetah in Wonder Woman 1984, ma i contenuti condivisi fino ad oggi non avevano mai confermato il suo scontro faccia a faccia con l'eroica Wonder Woman, come invece dimostrano le nuove immagini rilasciate dallo studio. Oltre a Kristen Wiig, vediamo anche Pedro Pascal nei panni di Maxwell Lord, uno degli arci-nemici dell'eroina, un ricco e spietato uomo d'affari che non guarda in faccia a nessuno per raggiungere i suoi scopi criminali.

Entrambe le immagini mostrano i personaggi alla Casa Bianca, con Diana che fronteggia entrambi i villain con il suo lazo dorato. Per chi ancora non lo sapesse, Cheetah è l'identità malvagia dell'archeologa ed erede Dr. Barbara Ann Minerva che nel corso di un viaggio si imbattè nell'antico Dio delle piante Urzkartaga che le conferì i poteri di una divinità ghepardo, facendola così diventare la nemesi di Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 uscirà al cinema il 14 agosto 2020 e sarà ambientato durante gli anni '80, in piena Guerra Fredda.