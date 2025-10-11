Wonder Man: il trailer della serie mostra il protagonista impegnato tra casting e tanti problemi

I Marvel Studios hanno condiviso online il trailer della nuova serie Wonder Man, svelando inoltre la data di uscita: l'appuntamento per i fan è stato fissato sugli schermi di Disney+ nella giornata del 27 gennaio negli Stati Uniti.

La nuova serie racconterà la storia di un attore in difficoltà che cerca di ottenere il ruolo dei suoi sogni.

Cosa mostrano le prime scene della serie

Nel trailer di Wonder Man, infatti, si vede Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, che cerca di ottenere la parte di Wonder Man, suo idolo quando era un bambino.

Il giovane rimane sconvolto quando il famoso filmmaker Von Kovak (Zlatko Buric) annuncia che ha intenzione di realizzare un remake del lungometraggio che amava. Simon, cercando di ottenere il ruolo del protagonista, diventa amico di Trevor Slattery (Ben Kingsley), personaggio apparso in Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Destin Daniel Cretton ha co-creato e prodotto la serie insieme a Andrew Guest che ne è lo showrunner, oltre a essere il regista del primo episodio.

Nel cast della serie ci sono inoltre X Mayo, Demetrius Grosse, Arian Moayed e Olivia Thirlby.

Cosa aspettarsi dallo show

Brad Winderbaum, responsabile dei progetti televisivi targati Marvel, aveva recentemente parlato dello show dichiarando che sarà composto da otto episodi e aggiungendo poi: "È una novità assoluta per la Marvel. È frutto della mente di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle cose che preferisco in assoluto. Penso che sia la migliore serie che nessuno ha ancora visto e sono molto ansioso di vedere la reazione del pubblico. Penso che sia una lettera d'amore a ciò che facciamo come registi. È una lettera d'amore alla recitazione come professione ed è una serie molto sincera e bella".