Wonder Man, svelata la sinossi: la serie Marvel sarà una satira di Hollywood

Nelle ultime settimane si sono intensificati gli annunci in merito a Wonder Man e adesso sembra sia trapelata una prima sinossi ufficiale della serie Marvel che vedrà Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams.

L'insider Daniel RPK ha svelato una potenziale logline per il progetto. In precedenza, Wonder Man era stato descritto come una satira hollywoodiana e le nuove informazioni fornite dall'insider sembrano confermare la cosa.

"Basato sul personaggio di Wonder Man, uno dei più antichi della Marvel, introdotto per la prima volta nel 1964 sulle pagine di Avengers n. 9. Conosciuto come Simon Williams, un attore e stuntman famoso. In poche parole, è la storia di due attori che lottano per sfondare nella Hollywood del MCU, [ponendo] la grande domanda: che aspetto ha Hollywood in un mondo in cui i supereroi sono reali?"

I due attori sono (presumibilmente) i fratelli Simon ed Eric Williams. Yahya Abdul-Mateen II interpreterà il primo, mentre un recente rumor indicava che Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead, The Rookie, Lovecraft Country) era in trattative per interpretare il secondo che alla fine diventerà il malvagio Grim Reaper.

Wonder Man, Marvel conferma che la serie sta arrivando: "Sarà qualcosa di mai visto"

Sappiamo anche che apparirà Trevor Slattery, interpretato nuovamente da Ben Kingsley, e che la star di Mindhunters Lauren Glazier si è recentemente unita al cast in un ruolo sconosciuto. Stella Meghie (The Photograph) è stata ingaggiata per dirigere diversi episodi.