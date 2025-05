Wonder Man, guai per la serie Marvel con Yahya Abdul-Mateen II?

Le riprese della nuova serie del MCU sono terminate ormai diverso tempo fa, ma fatta eccezione per un breve teaser, non si è saputo più nulla

Insieme ad Ironheart, il cui trailer ufficiale debutterà online nel corso della giornata, Wonder Man è una delle serie Marvel in arrivo quest'anno sulla piattaforma Disney+.

Tuttavia, i dettagli sullo show finora sono stati molto scarsi, tanto che viene da chiedersi se non sia sorto qualche problema serio al riguardo. Per rassicurare tutti è intervenuto Brad Winderbaum, il quale ha cercato di fare il punto sulla questione.

Rispondendo alle domande dell'Hollywood Reporter, il produttore e capo di Marvel Television ha spiegato che Wonder Man e Ironheart sono stati prodotti prima della decisione della Disney di ridurre la quantità di materiale da sviluppare a favore di una maggiore qualità delle sue storie.

Come sono cambiati i piani dei Marvel Studios sui suoi progetti

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Il piano dei Marvel Studios, così come di Marvel Television, sarebbe quello di sviluppare serie multi-stagionali tradizionali e non un numero infinito di titoli che ruotano attorno a personaggi di grande richiamo del grande schermo. Wonder Man e Ironheart sono stati sviluppati prima di questo cambiamento.

Ms. Marvel: una scena della serie Disney+

"Produrre show con nomi altisonanti ha reso davvero difficile produrre seconde stagioni; i margini in TV sono più ridotti", ha dichiarato Winderbaum. "Guardando al futuro, significa che non avremo più i grandi nomi degli Avengers? No. Forse non saranno il personaggio principale dello show, ma potranno comunque fare delle apparizioni".

Sembra che i personaggi più importanti potranno fare dei cameo negli show futuri, ma non saranno necessariamente messi al centro dell'attenzione se ci sono piani per loro nelle sale cinematografiche. Si spera che questo significhi che gli eroi che incontriamo in streaming possano fare il salto sul grande schermo; ciò sembra meno probabile, vista la confusione venutasi a creare durante la Saga del Multiverso.