Wonder Man, ma quando arriva il trailer della nuova serie Marvel? Ora abbiamo un indizio

La prossima serie Spotlight della Marvel, Wonder Man, arriverà su Disney+ questo dicembre e, sebbene abbiamo già visto alcune immagini promozionali e alcuni brevi frammenti di filmati, Disney+ non ha ancora pubblicato un trailer ufficiale completo.

L'ipotesi più concreta è che il primo teaser debutterà sabato prossimo durante il New York Comic-Con, e il seguente post su Instagram di Yahya Abdul-Mateen II potrebbe averlo confermato. Anche se la star di Watchmen e Aquaman non menziona direttamente il NYCC nel suo post, ha condiviso una foto di un cappellino con un nuovo logo in stile animato per la serie.

Stella Meghie ha diretto diversi episodi dello show mentre Destin Daniel Cretton, che è uno dei produttori, ed è attualmente sul set di Spider-Man: Brand New Day, ha diretto i primi due episodi. Ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme ad Andrew Guest, autore di Brooklyn Nine-Nine, 30 Rock e Community, con quest'ultimo che ricoprirà anche il ruolo di showrunner.

Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley in una scena

Cosa ci aspetta dalla prossima serie Marvel?

Il responsabile dello streaming, della televisione e dell'animazione della Marvel, Brad Winderbaum, ha recentemente confermato il numero di episodi della serie, definendo Wonder Man "la migliore serie che nessuno ha ancora visto".

"Wonder Man è composta da otto episodi. È una novità assoluta per la Marvel", ha dichiarato il dirigente a Collider. "È frutto della mente di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle cose che preferisco in assoluto. Penso che sia la migliore serie che nessuno ha ancora visto e sono molto ansioso di vedere la reazione del pubblico. Penso che sia una lettera d'amore a ciò che facciamo come registi. È una lettera d'amore alla recitazione come professione ed è una serie molto sincera e bella".

Le dichiarazioni di Winderbaum sono in linea con quanto riportato in precedenza, ovvero che la serie è stata concepita come una satira sui supereroi e "una lettera d'amore a Los Angeles e all'industria cinematografica". Abbiamo anche saputo che i produttori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest hanno puntato su un tono simile a quello di serie come Silicon Valley e Barry.

Quali sono i poteri di Wonder Man?

In questa serie, i Marvel Studios daranno un'impronta diversa al Vendicatore dei fumetti e i precedenti filmato ci hanno mostrato i suoi poteri in azione mentre distrugge senza sforzo un tavolo prima di perdere il controllo e distruggere un intero edificio. Anche Ben Kingsley, già apparso in Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ritorna nel promo nel ruolo dell'attore ed ex "Mandarino", Trevor Slattery.

Wonder Man sembra essere una storia a sé stante in cui Simon finge di essere l'eroe che interpreta sullo schermo. Tuttavia, data la potenza del personaggio nei fumetti, saremmo sbalorditi se questa serie non si concludesse con l'arrivo nel MCU di un nuovo personaggio di spicco in grado di affiancare i più potenti eroi della Terra.