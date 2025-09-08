Wonder Man, altra tegola per la serie dei Marvel Studios: l'ultimo rumor non è rassicurante

La prossima serie dell'etichetta Spotlight dei Marvel Studios, Wonder Man, arriverà su Disney+ a dicembre, ma a parte alcune immagini e un primo assaggio di alcune scene dello show attraverso un paio di brevi teaser promozionali, non c'è stato molto altro da segnalare negli ultimi due mesi.

In attesa di vedere un trailer vero e proprio, la nota insider di settore MyTimeToShineHello ha fornito un aggiornamento che potrebbe essere deludente per molti fan del Marvel Cinematic Universe e che non mette sotto una buona luce questo progetto, di cui sappiamo ancora davvero pochissimo.

Sebbene negli ultimi anni sia diventato meno comune, i fan si sono abituati alle apparizioni a sorpresa dei personaggi più celebri del MCU nei nuovi progetti in arrivo, ma secondo la scooper "Wonder Man è un progetto piuttosto indipendente e slegato, quindi non aspettatevi cameo".

Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley in una scena

Le aspettative sul personaggio di Wonder Man sono alte

Il responsabile dello streaming, della televisione e dell'animazione della Marvel, Brad Winderbaum, ha recentemente confermato il numero di episodi della serie, definendo Wonder Man "la migliore serie che nessuno ha ancora visto".

"Wonder Man è composta da otto episodi. È una novità assoluta per la Marvel", ha dichiarato il dirigente a Collider. "È frutto della mente di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle cose che preferisco in assoluto. Penso che sia la migliore serie che nessuno ha ancora visto e sono molto ansioso di vedere la reazione del pubblico. Penso che sia una lettera d'amore a ciò che facciamo come registi. È una lettera d'amore alla recitazione come professione ed è una serie molto sincera e bella".

Le dichiarazioni di Winderbaum sono in linea con quanto riportato in precedenza, ovvero che la serie è stata concepita come una satira sui supereroi e "una lettera d'amore a Los Angeles e all'industria cinematografica". Abbiamo anche saputo che i produttori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest hanno puntato su un tono simile a quello di serie come Silicon Valley e Barry.

Candyman: Yahya Abdul-Mateen II in un'immagine

Chi sono le star della nuova serie Marvel?

Insieme a Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, Wonder Man vedrà Demetrius Grosse nei panni del fratello di Simon, Eric Williams, alias Grim Reaper, e Sir Ben Kingsley di ritorno nel ruolo di Trevor Slattery. Anche Byron Bowers è nel cast, ma il suo ruolo non è stato ancora rivelato. Pare che Ed Harris, Bob Odenkirk e Courtney Cox sono stati ingaggiati per dei cameo, ma solo Harris è stato confermato (interpreterà l'agente di Simon, Neal Saroyan).

Stella Meghie (The Photograph) è stata ingaggiata per dirigere diversi episodi. Cretton, che al momento è sul set di Spider-Man: Brand New Day, ha diretto i primi due episodi e ha co-scritto la sceneggiatura insieme ad Andrew Guest, sceneggiatore di Brooklyn Nine-Nine, 30 Rock e Community, che svolgerà anche il ruolo di showrunner.