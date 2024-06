Wonder Man: ma che fine ha fatto la serie Marvel con Yahya Abdul-Mateen II?

Dopo una sospetta mancanza di aggiornamenti, ci ha pensato il boss dei Marvel Studios Kevin Feige a fornire qualche novità circa Wonder Man.

Yahya Abdul-Mateen II sarà il protagonista della nuova serie di Disney+ e Feige ne ha parlato un po' al The Official Marvel Podcast, stando attento a non svelare troppo del debutto della serie.

Feige ha definito Wonder Man "estremamente diversa". Questo non dovrebbe sorprendere i fan Marvel di lunga data che hanno prestato attenzione alle offerte recenti di Disney+. Molte di loro si sono cimentate in generi e temi diversi, con la vociferata ambientazione hollywoodiana di Wonder Man che porterebbe sicuramente avanti questa tradizione.

Aquaman e il Regno Perduto: Yahya Abdul-Mateen II in una scena del film

Wonder Man sarà diverso da tutto ciò che Marvel ha fatto

"La Marvel è la Casa delle Idee, è sempre stata la Casa delle Idee e spero che lo saremo sempre. Il che significa portare nuove trame e nuovi personaggi in posti che non conosciamo. A volte avranno successo e altre volte no", ha spiegato Feige.

Wonder Man, confermata la trama della serie Marvel con Yahya Abdul-Mateen II?

"Quando si smette di provare, ci si atrofizza e l'intero progetto crolla su se stesso. Credo che si tratti di provare a raccontare storie nuove e uniche in modi diversi. Abbiamo uno show in arrivo di cui abbiamo parlato pochissimo, Wonder Man, di cui non parlerò molto nemmeno oggi, se non per dire che è estremamente diverso da quello che abbiamo fatto in precedenza". Da quello che sappiamo per certo, in Wonder Man ci sarà il ritorno di Ben Kingsley, che riprenderà i panni di Trevor Slattery, dopo Iron Man 3 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Wonder Man sarà la nuova serie targata Mavel Spotlight e Marvel Television (così come Echo e la prossima Daredevil: Born Again). Ciò significa che i fan che non hanno seguito ogni singolo passo del MCU dopo Avengers: Endgame possono sentirsi liberi di buttarsi a capofitto senza sentirsi spaesati.